Fabricantes de armas en USA pedirían desestimar demanda de México

México.- El gobierno de México se prepara para enfrentar una dura lucha contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos pues este próximo lunes se dará una respuesta legal al respecto, a más de tres meses de que los fabricantes fueran señalados de facilitar el tráfico ilícito de armas al país.

Aunque el gobierno mexicano siente un gran optimismo por el avance de la demanda interpuesta en una corte federal de Boston, Massachusetts, pues el equipo legar indicó que dispone de 1 millón de dólares al año para el litigio que se sacará adelante con una mezcla de consultores propios de la Secretaria de Relaciones Exteriores, dieron a conocer fuentes de la cancillería, según una publicación realizada por la agencia de noticias EFE.

Según se informó los involucrados de las empresas estadounidenses tratarán de desestimar este próximo 22 de noviembre, la demanda bajo el argumento de que el Gobierno de México no puede demandarlos por el área de jurisdicción.

Mientras que las autoridades mexicanas tendrán hasta el 31 de enero del próximo año para una contrarréplica, y por su parte las empresas Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Ruger & Co entre tras deberán responder a mas tardar el 28 de febrero del mismo año.

Las fuentes a las que tuvo acceso la agencia de información indican que México no contempla entres sus opciones un acuerdo extrajudicial para frenar la demanda, ya que pide garantías de no repetición y una reparación de daño, por un monto que hasta el momento no ha sido establecido.

Cabe reafirmar que la demanda de México, que se interpuso el 4 de agosto, es solo contra las empresas fabricantes de armas, no contra el Gobierno de Estados Unidos.

En su justificación, México argumenta alrededor de medio millón de armas de Estados Unidos desde 2004 han entrado al país luego de que Washington derogó la prohibición de armas de asalto durante la presidencia de George W. Bush.

La empresas que han sido demandadas por el Gobierno, producen más de dos tercios, el 68 %, del total de armas traficadas desde Estados Unidos, lo que significa que cada año venden más de 340.000 pistolas que viajan desde sus plantas estadounidenses hasta México, según explica las autoridades.

De este total al menos un 70 % y un 90 % de las armas rastreadas termina en las escenas del crimen en México según ha asegurado la SRE, además de que señala que el “ flujo de armas a México y su consiguiente uso ilícito es el resultado previsible de decisiones preliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben, con virtual certeza, que suministrarán a criminales en México".