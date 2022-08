"Fácil meter rivales a la cárcel": Loret de Mola exhibe 'carambolas' sobre detención de Murillo Karam

El siguiente punto está relacionado con " el miedo de Jesús Ramírez ", vocero de AMLO, cuyo futuro después del sexenio actual luce incierto, así como el exvocero de Peña Nieto se encuentra en la lista de acusados de fabricar la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa, a pesar de que no sólo difundía las decisiones que se tomaban.

"Yo voy a empezar a creer el discurso anticorrupción de López Obrador cuando encarcele a SUS corruptos (...) Si Murillo fue negligente y no actuó para rescatar a los 43, ¿cómo queda Gatell con 600 mil muertos en la pandemia?", cuestionó Loret sobre AMLO.

En su columna de opinión publicada el 22 de agosto de 2022, Loret de Mola cuestionó la lucha anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador , pues advierte que es fácil meter a rivales a la cárcel, como ha ocurrido con Murillo Karam, que fue parte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, AMLO no detiene a "sus corruptos" .

Raúl Durán Periodista

