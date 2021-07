Falla estrategia de “abrazos, no balazos”: AMLO admite que no ha logrado disminuir la violencia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), admitió que falló la estrategia para reducir la inseguridad en México, debido a que el número de homicidios doloso ha tenido una disminución “marginal”.

Ante el cuestionamiento del periodista Jorge Ramos sobre si había fracasado la estrategia en materia de seguridad de abrazos, no balazos, AMLO admitió que la violencia no es un problema fácil de resolver.

Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, que fue un fruto podrido que heredamos", dijo AMLO haciendo referencia a la inseguridad desatada en los gobiernos anteriores.

Andrés Manuel aseguró que su gobierno no está regido por el autoengaño, al presentar datos que no corresponden con la realidad, refiriéndose al número de homicidios dolosos que se han registrado durante su administración, reconociendo que se han enfrentando a diferentes situaciones que no han permitido bajar los índices de violencia en el país.

“No es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio", aseveró.

Jorge Ramos recalco a Andrés Manuel que el Gobierno Federal ha dado a entender que hay resultado positivos en materia de seguridad cuando la realidad es otra.

El periodista indicó que, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el primer mes de gobierno de AMLO, en diciembre del 2018 se registraron 2 mil 892 homicidios dolosos, y en mayo de 2021, 2 mil 963, asegurando que no hay cambios en los homicidios.

Sin embargo Andrés Manuel desmeritó la información de Jorge Ramos, indicando que sí había cambios en la seguridad en el país.

"Yo creo que te dieron mal las cifras, yo tengo otros datos", reiteró el Mandatario. "Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero en el tiempo que llevamos a habido una disminución, repito, mínima, en el caso de homicidio del 3 por ciento", mencionó.

¿Y las muertes por Covid?

Cuestionado por sobre su responsabilidad en las muertes por Covid-19, AMLO dijo: "pero cómo no voy a aceptar la responsabilidad, si soy Presidente de México".

Y sobre el control de la pandemia indicó que sí se ha logrado en México " y yo te diría que mejor que en otras partes", respondió López Obrador pese a que México se encuentra en el cuarto lugar mundial por total de muertes por Covid-19.

AMLO contradice a Jorge Ramos al presentar datos del gobierno