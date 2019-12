Fallará Morena con reafiliación de militantes este año 

Cd. de México, México.-La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, reconoció que no cumplirán con el plazo marcado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la reafiliación de militantes y así poder contar con un padrón certero.



El INE anunció que todos los partidos, sin excepción, tienen que concluir la revisión de sus padrones y reafiliaciones a más tardar el próximo 31 de diciembre con la finalidad de que el órgano haga las confrontas y validaciones respectivas durante el mes de enero.

"No lo puede hacer (el INE) con nosotros porque nosotros no hicimos esa tarea. Yo le intenté todo lo que pude en el comité ejecutivo y en todas partes para que hiciéramos está reafiliación, (pero) los compañeros no quisieron", expresó Polevnsky.

Las actividades de la agenda de las mujeres en 2020 serán fundamentales para avanzar en la #CuartaTransformacion y en el fortalecimiento de #Morena. @CarolBArriaga pic.twitter.com/FZYo7a4cuJ — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) December 23, 2019



"Hoy entiendo por qué no quisieron, pues es que tenían amafiado el padrón, hoy ya lo entiendo, ya lo veo muy claro por qué no querían hacer la reafiliación".



En entrevista, Polevnsky indicó que en enero apenas comenzarán con su proceso de reafiliación y necesitarán cuatro meses más para depurar y actualizar su padrón de militantes.



"El INE (dio) todo un año a todos los partidos y desgraciadamente Morena, vergonzosamente Morena, no lo pudo hacer porque había está negativa y tenían secuestrado al padrón, entonces pretendemos hacerlo en cuatro meses lo que todos hicieron en un año", añadió.



"El padrón no lo vamos a tener y apenas vamos a empezar la reafiliación el año que viene, y lo que tenemos que entregarle a la Sala Superior (del TEPJF) es qué vamos a hacer, qué hemos hechos hasta ahorita y qué vamos a hacer", abundó.



Polevnsky explicó que la reafiliación de militantes iniciará en los estados que tendrán elección el próximo año, que son Hidalgo y Coahuila.



"Todavía no empezamos (con la reafiliación), es que para hacer la reafiliación tienes que firmar un acuerdo con el INE, nosotros vamos a usar su plataforma, ya lo hicimos, luego tienes que hacer toda la papelería con nivel de seguridad (...) y luego tenemos que hacer videos y audio para dar máxima publicidad para que todo el mundo esté enterado cómo va ser el programa de reafiliación", mencionó.