Falso, que se pretenda militarizar al país: CNS

México.- El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que es falaz que se pretenda militarizar al país con la Ley de Seguridad Interior.

Debido a las críticas contra la iniciativa avalada hasta ahora por la Cámara de Diputados, el funcionario pidió a los legisladores revisarla y leerla.

Renato Sales Heredia. Foto: El Universal

“Es falaz aquel que dice que se pretende militarizar ahora nuestro país, no es correcto. Lo único que se está haciendo es tratar de normar una situación, a través de lo que ha emitido en sus tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, subrayó Sales Heredia en la inauguración del foro para prevenir y atender la violencia contra grupos vulnerables.

Afirmó que el proyecto cuenta con los principios de gradualidad, temporalidad y subsidiaridad, lo que significa que las Fuerzas Armadas intervendrán cuando los oficiales de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR estén rebasados por la delincuencia.

Foto: El Universal

“El mensaje es que lean la ley: principio de gradualidad, temporalidad y subsidiaridad. El de gradualidad implica que solamente van a llegar las Fuerzas Armadas cuando las federales, es decir, Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal, no sean capaces de contener el fenómeno. Todo está planteado en la ley con un eje transversal de respeto a los derechos humanos, vinculados además al nuevo sistema de justicia”.

Dijo que el Ejército, Fuerza Aérea y Marina son apreciados, bienvenidos y requeridos en muchas entidades del país, sobre todo en el norte de la República Mexicana.

Renato Sales Heredia. Foto: El Universal

“En las encuestas de percepción de seguridad urbana, quienes mejor están calificados son las Fuerzas Armadas, después sigue la Policía Federal y tenemos que lograr que nuestras corporaciones municipales y estatales estén a la altura del reto”, destacó.

Sales Heredia advirtió que no se podrá modificar la situación de inseguridad que vive actualmente el país, si no se atiende a las policías municipales y si no se vinculan con las corporaciones estatales, y a su vez con las fuerzas federales.

