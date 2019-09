Falso reportaje de Loret, jamás me han acusado de corrupción: Bartlett

México.- En una investigación Manuel Bartlett fue acusado de tener en su poder un patrimonio mayor al que declaró a la SFP, hoy en la conferencia de prensa matutina salió a flote el tema al que respondió

Le preguntó un periodista al actual titular de la CFE, si su declaración patrimonial está en regla, y si considera que el reportaje de Carlos Loret de Mola es falso.

Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año

Aseguró Manuel Bartlett, quien ha presentado ya frente a la función pública 5 años anteriores de sus actividades para que puedan realizar las investigaciones correcta y saber cómo se fue constituyendo ese patrimonio.

Y qué opina respecto a la función pública hace una investigación sobre sus bienes tras una denuncia ciudadana

Le preguntaron a Manuel Bartlett, quien respondió que aprecia que "la función pública realice una investigación porque estoy seguro que mis datos son correctos".

Reportaje de Carlos Loret de Mola es falso

Respecto al reportaje de Loret de mola que supuestamente exponía las propiedades no declaradas, el actual director de CFE indicó: "El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías. No existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido esas cantidades inverosimiles".

Casi me atribuyen la propiedades de una manzana. Pero lo importante es que: nosotros tenemos que aclarar. No sólo el año que llevamos en esta función, sino el patrimonio de toda una vida.

Argumentó Bartlett.

Jamás me han acusado de corrupción: Bartlett

El director de CFE insistió en que a pesar de estos señalamientos son falsos y jamás ha sido acusado de corrupción. "Repito: jamás se me ha acusado de corrupción alguna. En este caso se me atribuye una propiedad que no es mía", dijo.

Jamás se me ha acusado de corrupción, he manejado diversos recursos y todo está en mi declaración patrimonial

Concluyó Bartlett.

López Obrador, por su parte señaló que "se trata de la oposición tratando de hacer creer que todos somos iguales".