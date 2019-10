Falta de claridad en leyes de Sinaloa provoca revés de la SCJN

Sinaloa.- Este 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales dos delitos establecidos en el Código Penal de Sinaloa por la pasada legislatura, mismos que estaban relacionados con la libre expresión y el secuestro con fines sexuales.

Abogados entrevistados por EL DEBATE coincidieron al destacar que, con dicha decisión, la máxima autoridad expuso la falta de claridad en las leyes emitidas por parte de la 62 Legislatura del Congreso de Sinaloa, en los periodos 2017 y enero del 2018, así como la falta de facultades para determinar las mismas.

De acuerdo con la SCJN, se invalidó la fracción VI del artículo 298 del Código Penal para el Estado de Sinaloa emitida en 2017, ya que dicha norma establecía que cometía el delito de ejercicio indebido del servicio público el servidor público que «impidiera la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que no atenten contra la vida privada de las personas ni perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; o ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Constitución Política del Estado».

«Esa disposición violaba el principio de taxatividad, el cual le impone al legislador el deber de emitir normas claras, precisas y exactas», señala.

Resoluciones

El abogado Juan Bautista explicó que esta resolución del pleno se deriva de una acción de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la entonces Procuraduría de la República, ahora Fiscalía General, en contra de las leyes que ellos consideraron contrarias a la Constitución, en este caso, leyes secundarias: «La Corte dice “no queda claro, para nada, a qué se refiere este artículo del Código Penal de Sinaloa con protocolos de seguridad, no dice cuáles son, en qué consiste, quién los emite; no dice nada”. Entonces, como no está claro, esto va en contra de lo que dice la Constitución, y por lo tanto es inconstitucional», explicó sobre el primer caso.

Por lo tanto —agregó—, el Congreso del Estado tendría que volver a analizar el texto de ese delito, pero ahora de manera clara, siguiendo los lineamientos de la sentencia de la Corte. A su vez, la Corte destacó que la Constitución federal le da al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre secuestro y otras formas de privación de la libertad en una ley general aplicable en toda la República.

No obstante, el Congreso de Sinaloa, en enero del 2018, en su Código Penal, estableció como delito el privar de la libertad a una persona con la finalidad de realizar un acto sexual o para satisfacer un acto erótico.

Sobre el secuestro con fines sexuales o eróticos, el abogado explicó que la Suprema Corte le evidencia al Congreso de Sinaloa que ya hay una ley especial que protege eso y, de acuerdo con la Constitución, eso ya es facultad del Congreso de la Unión legislar: «Aquí, el Congreso de Sinaloa legisló sobre ese delito, pero ya no tiene facultades para legislar porque es delito federal», apuntó.

En ese caso —indicó— se deja el delito sin efecto para el Código Penal de Sinaloa, y, de cometerse el delito, será la ley federal la que sancione.

Casos constantes en Sinaloa

Ricardo Beltrán, presidente del Consejo Consultivo Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, indicó a EL DEBATE que la resolución muestra la falta de responsabilidad, de conocimiento y de preparación por parte de los legisladores de Sinaloa. Explicó que la propia Suprema Corte de Justicia utiliza la palabra taxatividad, que se refiere a que el legislador deberá emitir normas claras, que de alguna manera sean precisas y que redunden en el beneficio de la sociedad, pero sobre todo que hablen de la claridad con la que se tienen que expedir las normas.

En este tenor, lamentó que no sea esta la primera vez que se emiten leyes o normativas que no son claras, precisas o exactas, sobre todo en la actual LXIII Legislatura: «Ya lo vimos en los recientes hechos donde declaran con decreto que el Gobierno del Estado está reprobado y resulta que ahí tampoco se siguió el procedimiento, y el gobernador emitió las observaciones porque no agotaron el procedimiento. En las reacciones y asignaciones de presupuestos también lo vimos, que tampoco era facultad de ellos. No es la primera vez que violentan la ley», expuso.

En 2014, legisladores aprobaron la iniciativa del Ejecutivo del estado que reformaba diversas disposiciones de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley de Seguridad Pública.

En el artículo 51 bis se limitaba el trabajo de los medios en la cobertura de cualquier hecho de seguridad. El mismo fue derogado, pues censuraba y violentaba el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.

¿Qué dice el documento de la Suprema Corte?

La acción de inconstitucionalidad 31/2017, fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial de la mencionada entidad el 21 de abril del 2017, mediante decreto 104.

Esto, mientras que la acción de inconstitucionalidad 34/2018 fue promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de los artículos 164 bis y 165, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 29 de enero del 2018.