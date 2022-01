¿Falta de compromiso con el Tren Maya? Revela AMLO motivo de salida de Jiménez Pons de Fonatur

Ciudad de México.- El presidente AMLO reveló que los cambios en el Fontur se dieron a partir de la necesidad de acelrar las obras del Tren Maya, pues han existido doferentes situaciones que ahn retrsado tramos del megaproyecto en el sur de México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que, la salida de la llegada de Javier May al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se debió por la falta de supervisión que existía en el Tren Maya durante la administración de Rogelio Jiménez Pons.

"Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero y que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo", dijo AMLO, preguntado sobre el tema.

Aunque en un principio no dio nombres, dijo que para "poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante".

"Y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados", agregó.

El mandatario mexicano recalcó que, pese a que lamentaba la situación, "por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación".

"O sea podemos querer mucho una persona pero si esta persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico (...) pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo", agregó.

Dijo que "no es solo este factor", pero "sí influye mucho" este tipo de pensamiento, y como ejemplo puso el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- que tiene un encargado que está "ahí día y noche" y por eso se inaugurará en marzo.

"Y nada de que llovió o de que no quieren los transportistas trasladar el material", apuntó el presidente mexicano, que se mostró confiado en que pese a los "obstáculos" y "a pesar de los pesares" se logrará inaugurar la obra en diciembre de 2023.