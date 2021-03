Falta de garantías a inversionistas es el origen de la crisis económica: Graciela Ortiz

Chihuahua.- La crisis económica y pérdida de empleos por la que atraviesa el país, no tiene su origen en la pandemia sino en el declive en materia de inversión extranjera directa debido la falta de garantías y de certeza que provocó el actual Gobierno federal con decisiones que obedecen más a cuestiones ideológicas que a un verdadero desarrollo, asegura Graciela Ortiz González.

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua aclaró que las crisis que el Gobierno federal ha provocado, atribuyéndola a la pandemia, en realidad se agravó con la llegada de esta, pero insistió en que se trata de una crisis que inició en 2019 y no desde antes como también han tratado de endilgar.

En entrevista para debate.com.mx, Graciela Ortiz recordó que hasta el 2018, el país tuvo “inversión extranjera directa, inversión mexicana en niveles altamente aceptables que generaron, en la pasada administración, más de 4 millones de empleos”.

La exdiputada federal refirió que cuando a un inversionista que está poniendo una empresa que cuesta millones dólares le cambian las reglas a medio camino, obviamente no le va a gustar que sometan esa inversión a una consulta a mano alzada como pasó en Baja California con una cervecera o como pasó con el aeropuerto de la Ciudad de México, un aeropuerto que, a su consideración, era necesario, pues asegura que esa construcción significaba una ventana de oportunidad para la economía del país.

La priista atribuyó la cancelación de dichas obras a conductas que obedecen más a un plano ideológico que a un plano de verdadera búsqueda de desarrollo del país.

Ante la posibilidad de que, en medio de la pandemia y sus consecuencias, el electorado que se ha visto afectado por la crisis sanitaria y económica salga el 6 de junio y cobre facturas a los candidatos que para ellos representan a los gobiernos, Graciela Ortiz prefiere esperar que la ciudadanía haga realmente una valoración.

“Yo espero de verdad una valoración de la ciudadanía, de los mexicanos, en el sentido de qué es lo que les ha funcionado y qué es lo que no les ha funcionado en esta administración, porque seguramente también habrá aspectos positivos que la población misma valore. No quiero hacer esa valoración yo, creo que le corresponde a la ciudadanía en su conjunto, y eso dará como resultado una diferenciación o no en la próxima jornada electoral”.