Falta profundizar más en el combate a la corrupción, advierte Víctor Manuel Castro

Baja California Sur.- Sectores gubernamentales, alcaldías y gubernaturas aún tienen que profundizar más el combate a la corrupción, mencionó, en entrevista para Debate, Víctor Manuel Castro Cosío, candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur.

De acuerdo con el político, el trabajo de combate a la corrupción que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene todavía que dar más batalla contra este mal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Criminales en la policía de Tulum mataron a Victoria: Bukele

“Yo creo que hay que profundizar, no estamos igual porque si el presidente y buena parte de su gabinete han dado muestras de honestidad en este par de años y hay un sinvergüenza abajo, yo creo que hay que seguir combatiendo, que sea o no de la Cuarta Transformación, creo que la corrupción tiene que seguirse profundizando hasta que ya sea una realidad”, dijo el candidato a la gubernatura de Baja California Sur.

Sin embargo, el candidato a la gubernatura por segunda vez, aceptó que en el tema del combate a la corrupción en el país, aún hay mucho que hacer y que trabajar.

“Y lo digo con profundo respeto a lo que se viene haciendo, pero no es suficiente, creo que todavía hay maneras en las que sectores gubernamentales, alcaldías, gubernaturas, tienen que profundizar más el combate a la corrupción” explicó Víctor Manuel Castro Cosío.

En favor de la rendición de cuentas

Castro respondió que las acciones que se pueden implementar a corto plazo y desde los gobiernos locales para combatirla es la transparencia, la austeridad y la rendición de cuentas.

“La gente debe saber cuánto ingresa, qué se gasta, por qué se gasta eso, cuáles son las prioridades de los estados todavía. Hay que ver que la gente empiece a determinar en qué se gasta su dinero, así como el programa Escuelas de Calidad que está impulsando en el país el presidente” afirmó Víctor Manuel Castro Cosío.

Explicó que, La Escuela es Nuestra, es muestra de cómo deben de ser todos los programas sociales, pues si este programa trata de mejorar la calidad en infraestructura y es determinado por padres de familia, puede ser exitoso en todas las comunidades, ya que se aplican estos recursos de acuerdo con lo que la gente decide.

Leer más: Revelan red de políticos y empresarios detrás de Latinus

“Ya sea para la electricidad, en los baños, el agua, etcétera, me parece que este ejercicio lo podemos replicar en la pavimentación, en esto, en todo, pero ese es el proceso que va a ayudar a que no haya ninguna forma de corrupción, yo creo que poco a poco se le va a ir cerrando paso, que no basta con organizaciones como las auditorías, porque a eso le sacan muy fácil la vuelta, me parece que la mejor forma es austeridad y transparencia, rendición de cuentas”, dijo el candidato a la gubernatura de Baja California Sur.