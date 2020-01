Falta voluntad política para resolver feminicidios: Activista

México.- Ciudad Juárez, Chihuahua, es categorizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública como el primer lugar nacional de municipios con más feminicidios en México, con una tasa de 1.20 casos por cada 100 mil habitantes, en comparación a la tasa de 0.46 casos en el resto del país, hasta el 2019.

En ese estado, una de las asociaciones civiles que más ha luchado por encontrar justicia en un ambiente social adverso para el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres y niñas es Justicia para Nuestras Hijas (JPNH), fundada por Norma Librada Ledezma Ortega el 2002 a raíz del feminicidio de su hija Paloma.

Al igual que muchos otros casos de feminicidio en Chihuahua, el caso de Paloma no ha alcanzado resolución, por lo que la activista lucha incansablemente desde su asociación a pesar de las dificultades proveídas por la misma sociedad y el Estado. En entrevista para EL DEBATE, Norma comparte un análisis de la situación de fondo, tanto de Ciudad Juárez como el estado de Chihuahua a lo largo de su lucha.

El machismo, un problema de fondo

Para la abogada, maestra en derecho, Norma Ledezma, el deseo de alcanzar tanto la verdad como la justicia para resolver el caso de Paloma, y el de muchas otras víctimas, es un camino arduo, pues después de una larga experiencia de confrontación contra el Estado, conoce de primera mano las situaciones que dificultan el acceso a los derechos humanos para las víctimas en el estado de Chihuahua.

Aunque ha obtenido éxitos para muchas familias a través de JPNH, la señora Norma sigue buscando el esclarecimiento del caso de su hija Paloma, pero justicia en su caso es algo que considera difícil de conseguir.

En primer lugar, lo considera complicado por la esencia y cultura de Chihuahua, un estado machista, pues la activista, quien mencionó que hasta noviembre del 2019 hubo más de 180 feminicidios, mencionó: «seguimos desafortunadamente una situación muy terrible, en relación a que se sigue cosificando a la mujer, se sigue creyendo que la mujer es objeto», lamentó.

Falta de voluntad de los Gobiernos

Además del problema cultural del machismo, Norma observa las situaciones de fondo que han mermado el alcance de los derechos humanos desde las instituciones y los Gobiernos.

La defensora de los derechos humanos declara apatía e indiferencia en el Gobierno del estado de Chihuahua desde el inicio de su lucha, pues desde entonces han pasado cuatro Gobiernos: tres priistas y un panista; si bien el Gobierno anterior al actual logró tener una resolución pacífica del caso de su hija Paloma, ya que se creó la Fiscalía con Especialidad en Género en el año 2012, de acuerdo con la activista, esto no se hizo por generosidad, sino por recomendaciones de derechos humanos, y el cambio ya se requería en el organismo.

Aún así, dicha Fiscalía se abrió a su funcionamiento sin estructura, declaró Ledezma, y, en cuanto al Gobierno actual de Chihuahua, que va del 2016 a 2021, si bien se le considera más cercano a la gente, la dirigente de la organización JPNH observa que ningún Gobierno, en lo que lleva de pie contra los feminicidios y las desapariciones, ha tenido la voluntad de apoyarlos plenamente, sumando que ha observado corrupción en todos ellos.

«En Ciudad Juárez iniciaron los feminicidios. Lejos estamos de terminarlos. Y regreso al mismo punto, hay una ausencia de voluntad política que se puede tentar, tocar, palpar, ante esa indiferencia gubernamental», señaló.

El lastre de la corrupción

De todos los problemas, la activista identifica la corrupción tan extendida dentro los Gobiernos y las autoridades, y su vinculación con el crimen organizado, como el principal obstáculo para encontrar verdad, justicia y lograr el avance de las investigaciones; aun así, cree que pensar en limpiar las instituciones sería dejar los espacios de justicia vacíos.

«Yo creo que se requiere un líder. Que el Ejecutivo, que el procurador fiscal del Estado tengan un líder, primero, con cero compromisos con nadie, absolutamente con nadie, que estas personas que llegan a gobernar de verdad lleguen con la intención de servir al pueblo y no de acomodar a sus compas o a sus amigos y pagar favores. No ponen a la gente adecuada», mencionó.

Aunque expresa que hay personas comprometidas, y con buena voluntad, la cadena de corrupción detiene las acciones, pues Ledezma asegura que las buenas voluntades se diluyen y no se dejan avanzar las acciones en la escalera de la justicia.

Norma Librada dijo que durante el 2019 notó un cambio en la disposición de las personas del Ministerio Público de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que antes tenían una lucha continua, directa y frontal con las autoridades para obtener información de los casos; y aunque actualmente son más abiertos y comparecen, Norma afirmó que no les llevan todo lo que solicitan, pues hay información que se guardan si así les conviene.

Mala comunicación

La activista mencionó que su comunicación con los altos mandos de la Policía de Chihuahua suele ser buena, pero con quien no han podido llevar una buena relación es con el gobernador actual de su estado, ya que ella asegura que es una persona muy soberbia y que admite poco los fallos. En particular, a Ledezma le disgusta que el gobernador Javier Corral Jurado (PAN) recalque que la violencia es una percepción, y no una realidad.

«Eso a mí me lastima mucho, que hable de una percepción, cuando son miles los hogares enlutados y con funerales a diario aquí en Chihuahua»; por lo que cree que el dirigente carece de estrategias para el combate a la inseguridad y cambiar las situaciones de violencia que se viven en Chihuahua; y que, por lo tanto, no ha destinado ni destinará los recursos adonde sea necesario para disminuir las violencias, dar la atención a víctimas, o para capacitar al personal institucional.

Deficiencia institucional

Ledezma afirma que también ha visto flaquezas en las instituciones de derechos humanos, porque no existe coordinación y aleación entre las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni de estas con organismos autónomos, como lo es su asociación; pero que apenas hace poco más de ocho meses palpó un cambio en Chihuahua debido a la entrada de un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ya que el maestro Néstor Armendáriz Loya ha tenido más acercamiento con ellas y con la sociedad civil. Norma dijo que quienes han sido más cercanos son los organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, Relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues la CNDH solo ha apoyado a documentar acciones.

Norma Ledezma, como miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, observó que a nivel federal actualmente se nota más la falta de apoyo para instituciones de derechos humanos que en el anterior Gobierno, pues afirma que la cuarta transformación trajo cambios poco favorables para las unidades de atención a víctimas y asociaciones civiles; que en este aspecto el presidente López Obrador ha errado «promueve mucho en cuanto a becas, en cuanto a ayudar, según en su populismo, a las áreas más desfavorecidas, entregando desde becas y quitándole esos recursos a áreas de acceso a la justicia y atención a las víctimas», declaró. La luchadora social considera que el actual Gobierno federal no tiene una visión o proyecto a futuro para atender a las víctimas a nivel nacional, «ha sido un retroceso muy visible y lamentable», dijo.

Por un cambio estructural

Ledezma afirma que para disminuir las violencias en México se tiene que tener una estrategia que permita consolidar la justicia social en todo México, ya que se carece de atención en zonas marginadas, desde los temas de salud, hasta las oportunidades de empleo. «Creo que este Gobierno federal está muy lejos de una realidad de justicia. Se requiere un cambio estructural para atender la violencia y todas las consecuencias y los derivados de la misma», mencionó.

Reconstruir más, en lugar de reparar

Cuando a Norma Librada le hablan de reparación del daño desde el punto de vista de los derechos humanos, considera que es solo un decir, ya que no hay nada que pague, resarza o repare la pérdida de un ser querido; que, en todo caso, lo que merecen ella y las familias que atraviesan situaciones injustas es —dice— una reconstrucción, pues no pueden regresarles a sus hijas e hijos, pero considera que las instituciones y los Gobiernos pueden hacer lo necesario para reconstruir sus vidas, para gestionar programas que propicien vidas libres de violencia para los niños, las niñas, los hombres y mujeres mediante espacios para la educación (especialmente en temas de género), sitios donde se haga memoria de lo ocurrido y promoción de la no violencia a través del arte y la cultura, y que dichas medidas se implementen en Chihuahua, pero también en todo México.

«La justicia yo ya no la conozco. Y si en algo el Estado pudiera hacer o atender en un mínimo esa justicia, pues sería en la creación de políticas públicas integrales y completas para atender a todas estas personas, a todos estos niñas o niños desde su temprana edad, para que un día no se conviertan en víctimas ni en victimarios. Eso sería una gran satisfacción, pero esta política pública, a pesar de que lucho por ella, muy lejos está de cumplirse. Ningún Gobierno la quiere hacer. Finalmente, sus familias están completas», reflexionó.

Violencia feminicida

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, se describe y reconoce a la violencia feminicida como «la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres».

La verdad no me garantiza la justicia, pero anhelo con el alma y el corazón, saber quién le arrebató la vida a mi hija: Norma Ledezma, Activista

La justicia sería la atención inmediata e integral a víctimas por parte del Estado, y no se ha dado: Norma Ledezma.

Homicidio

Ciudad Juárez y Chihuahua estuvieron entre los 10 primeros municipios con mayores tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio del 2011 al 2016, según ONU Mujeres.

El perfil

Nombre: Norma Librada Ledezma Ortega.

Profesión: Activista y abogada.

Trayectoria: Nominada al Premio Internacional en Derechos Humanos 2020, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); fundadora y directora de Justicia para Nuestras Hijas, asociación en contra de los delitos de privación de la libertad y la vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, una asociación civil que durante 17 años ha tenido diversos logros legales, institucionales y humanitarios en Chihuahua, favoreciendo el alcance de la justicia y el ejercicio de los derechos humanos para las víctimas directas e indirectas de tales crímenes.