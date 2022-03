¡Faltan empresas responsables! AMLO exhibe que hay muchas empresas constructoras corruptas

México.- AMLO exhibió que faltan empresas responsables en México, pues aseguró que la mayoría de las empresas constructoras que existen en el país eran utilizadas para la corrupción.

En la conferencia Mañanera del 22 de marzo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió la escasez de empresas constructoras responsables, pues la mayoría tienen más abogados que ingenieros y solo sirven para quedarse con los anticipos.

Luego de que el pasado 21 de marzo del 2022 se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Estado de México, AMLO precisó que busca que las obras públicas que se realicen en su gobierno deberán ser inauguradas en diciembre del 2023 a más tardar.

Pues busca que durante el año 2024 sólo se comience con la operación y mantenimiento de las obras, entre las cuales está el mismo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y otras tantas en diversos estados.

“Estamos enfrentando otra situación también heredada del desastre neoliberal, no hay muchas empresas constructoras y no hay empresas constructoras responsables, eso es lo otro, puede que haya muchísimas pero son las que se fueron creando para la corrupción, esas que se quedaban hasta con los anticipos, o empresas grandes con más abogados que ingenieros, que recibían contratos y de que recibían contrato ya estaban pidiendo ampliaciones y no avanzaban, no avanzaban, y no avanzaban”, exhibió AMLO en la conferencia Mañanera.

Cabe señalar que el presidente mexicano no ofreció los nombres de las empresas que hacían estos procedimientos jurídicos con el fin de no concluir las obras públicas, tampoco señaló durante que periodo gubernamental ocurrieron.

No obstante, en múltiples ocasiones ha exhibido que durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se cometieron actos de corrupción a la hora de hacer contratos para obras públicas, incluso ha relatado que le negaron una obra pública a una empresa de Carlos Slim, debido a que no tenía fondos suficientes, sí, una empresa de uno de los hombres más ricos de México, no tenía fondos suficientes según se detalló.

“Nosotros hemos enfrentado eso, afortunadamente como hemos cuidado todo eso y como hay influyentismo hemos podido salir a adelante, pero tenemos que cuidar, porque si no, nos dejan tiradas las obras, es falta de empresas responsables, fijense, la herencia, falta de médicos, especialistas, falta de abogados con dimensión social, o sea, era la decadencia por eso no había más que la transformación”, explicó AMLO sobre cómo ha evitado caer víctima de las empresas constructoras corruptas.