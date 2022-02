¿Faltó a su audiencia? Llegan abogados sin Ricardo Anaya a Reclusorio Norte

México.- Los abogados de Ricardo Anaya llegaron sin él al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde el excandidato presidencial del PAN fue citado este lunes 14 de febrero de 2022 para responder a las acusaciones por el caso Odebrecht.

El abogado del panista, Eduardo Aguilar Sierra, y tres litigantes más ingresaron a las 8:00 horas al Reclusorio Norte en la Ciudad de México, sin aclarar si Ricardo Anaya acudiría a la audiencia de imputación que está programada para las 9:00 horas.

"La acusación de Lozoya no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento, tan es así que la Fiscalía solicitó 54 años de prisión para Lozoya", dijo el abogado Eduardo Aguilar, antes de entrar al centro de justicia.

Anaya está citado a una audiencia en la que la Fiscalía General de la República pretende formular una imputación en su contra por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

La audiencia de Anaya ha sido pospuesta en cuatro ocasiones por diversos motivos, desde el 2 de agosto pasado. La ultima vez, el 31 de enero, fue reprogramada porque el juez Fuerte Tapia había dado positivo al Covid-19.

Para este lunes, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia citó al panista en forma presencial y, aunque la defensa pidió que se llevara la audiencia por videoconferencia, los términos del citatorio fueron reiterados.

Como parte de las medidas para prevenir el Covid-19, la autoridad judicial estableció que sólo un litigante deberá acompañar al ex candidato a la Presidencia de la República en la diligencia, disposición que los abogados pueden solicitar que sea reconsiderada.

Debido a que el 27 de enero pasado Anaya sumó a un nuevo abogado a su defensa, el ex presidente del Instituto Electoral de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, las autoridades no descartan que su estrategia de sea comparecer con su nuevo abogado y que éste manifieste que aún no tiene los registros de la carpeta de investigación.

Lo anterior justificaría una solicitud al juez para posponer nuevamente la audiencia de imputación.