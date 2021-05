Familia Lebarón pide a AMLO no usar el asesinato de Abel Murrieta para 'politiquería'

México.- La familia Lebarón pidió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no usar el asesinato del aspirante a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez para "politiquería, ni elecciones".

Mediante un comunicado de prensa los Lebarón se dijeron "muy consternados, indignados y sobre todo, coléricos" por la muerte a balazos del candidato de Movimiento Ciudadano y abogado de Adrián Lebarón.

Se fue porque no existe seguridad en este país", escribieron en el texto.

La familia de Sonora también pidió a López Obrador no usar el tema para iniciar una disputa de "buenos contra malos, ni de mafias del poder"; también le pidieron no hacer "electorero" el tema.

"No señor Presidente, no lo haga electorero, es más, no le echamos la culpa, sólo pedimos una gran mesa de seguridad", escribieron en la carta dirigida hacia AMLO.

Los Lebarón recordaron que el líder del ejecutivo federal ha sido aliado de las clases desprotegidas, ejemplo de ello, cuando fue director del Instituto Indigenista de Tabasco. "Hoy no lo sienta como agresión, acompáñenos a buscar víctimas al territorio".

