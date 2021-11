Familia de Rosario Robles iniciará "resistencia civil pacífica" por su libertad

México.- La familia de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, en la administración de Enrique Peña Nieto, comenzará una resistencia civil pacífica junto con organizaciones civiles, con el fin de exigir que la exfuncionaria sea liberada de prisión.

Así lo anunciaron Francisco Robles Berlanga y Mariana Moguel, hermano e hija de Rosario Robles, respectivamente, quien detallaron que no solicitarán que la exfuncionaria lleve su caso desde prisión domiciliaria, sino que sea liberada al retirar los cargos de los que se le imputan, asegurando que se trata de un caso político y no legal.

Rosario Robles lleva dos años y tres meses en prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.

Leer más: No tengo opinión, son decisiones de otro país: AMLO por manifestaciones en Cuba

La hija de Robles aseguró que su madre logrará salir de este problema como lo ha hecho anteriormente ante las adversidades, y lo hará “por la puerta de enfrente”.

"Mi madre lo ha dicho, la han intentado ver hincada, la han intentado ver doblada, nos han intentado aquí doblarnos, y caernos, y aquí estamos de pie, pero mi madre es una mujer que saldrá, como lo ha hecho en la historia de su vida, por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás”, aseveró Mariana Moguel, quien además ha comenzado cadenas de oración para la liberación de su madre.

Por su parte, el hermano de la exsecretaria de Desarrollo Social, Francisco Robles Berlanga, aseguró que si bien el proceso legal transcurre por una vía, con esta movilización, la familia busca que se le libere.

“No estamos buscando ya el cambio de la medida cautelar, no estamos buscando que Rosario pueda seguir su proceso en libertad en su casa, en una prisión domiciliaria, estamos buscando la inmediata liberta de María del Rosario Robles Berlanga, y ese va a ser uno de los aspectos centrales de nuestra lucha”, mencionó en rueda de prensa.

A su vez, Mariana Moguel confió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les permita sin restricciones llevar a cabo su resistencia pacífica en la capital, y espera que no habrá provocaciones.

Leer más: ¡El primer estado! Tamaulipas vacuna a menores de 5 años contra la Covid-19

“El miedo no nos va a paralizar”, advirtió. La hija de la ex secretaria reiteró que Rosario Robles no señalará a nadie para obtener su libertad.