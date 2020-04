Fase 3, no necesaria todavía.-Alcocer

Ciudad de México, México.-El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que aún no es necesario declarar la fase 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

¿Podría decretarse ya la fase 3?, se le cuestionó al salir de una reunión en Palacio Nacional, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No es necesario todavía, pronto, no es que no queramos decir", declaró.

Hasta este miércoles, México suma 449 muertes y 5 mil 847 casos confirmados del nuevo coronavirus, según el último reporte de la Secretaría de Salud.

El 9 de abril, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había señalado que el País está próximo a entrar en la fase 3 de la epidemia.

"Estamos próximos a entrar en la fase 3, ¿cuándo?, no hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente en los siguientes 15 días llegaremos a un punto en que la transmisión es lo suficientemente dispersa como para ser considerada la fase 3".

El viernes 24 de abril se cumplirían los 15 días estimados por el funcionario.