Felicita Bronco a hijos y nietos por el Día del Niño desde el penal

Monterrey, Nuevo León.- Desde el Penal Número 2 de Apodaca, el ex Gobernador Jaime Rodríguez, envío cartas y dibujos a sus hijos y nietos por el Día del Niño, celebrado este 30 de abril.



El equipo de redes del ex mandatario estatal compartió imágenes de los dibujos que fueron realizados por una persona del penal y entregados a la familia de Rodríguez, mismas que están acompañadas de un texto.



"Para este día especial, le pedí a una persona de aquí me dibujara algo para Emiliano y se lo mandé de regalo. Ahí se los enseño, a Victoria también le hice una carta, y a mis nietos les mandé también su cartita".

Leer más: Con cuento infantil, AMLO y Beatriz Gutiérrez celebran Día del Niño



"Zory, Lizenco (+), Jimena, Alex, que aunque adultos hoy, serán siempre niños en mi corazón, y a Valentina que ya pronto cumple sus XV años", se lee en el escrito compartido en el Facebook del Bronco.



En las dos fotografías compartidas se observan dibujos de dinosaurios y el nombre de Emiliano.



Jaime Rodríguez ingresó al Penal número 2, en Apodaca el pasado 15 de marzo y actualmente continúa recluido ahí como medida cautelar preventiva derivada de carpetas de investigación en su contra, una de ellas por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita para su fallida campaña a la presidencia en 2018 y la segunda por la requisa de Ecovía.



Durante su estancia en el penal, el Bronco ha recibido visitas de sus abogados, de médicos, entre ellos el ex Secretario de Salud, Manuel de la O, de su esposa Adalina Dávalos y de sus dos hijos.