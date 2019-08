Felipe Calderón: Violencia se debe al nuevo modelo del narco

Sr. Pdte @lopezobrador_, detenga las agresiones a militares. Revoque la orden que dió de no defenderse. Como personas tienen derecho a hacerlo. Si los manda a contener civiles en ilícitos, déles al menos objetos no letales y capacitación para su uso. Si no, mejor no los mande. https://t.co/nIMLIr3jjm