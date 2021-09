Felipe Calderón acusa a AMLO de persecución política en su contra por declaraciones de Carlos Treviño

México.- El expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de emprender una persecución política en su contra con las declaraciones del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, en torno al caso Odebrecht.

En su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón agradeció las muestras de apoyo que ha recibido ante la "distorsión de la Justicia" que intenta llevar a cabo el gobierno de AMLO en su contra.

"Agradezco mucho su solidaridad y apoyo frente a los intentos de distorsión de la Justicia en contra mía por parte del gobierno con propósitos de persecución política", escribió el panista.

En otro tuit publicado ayer lunes, Calderón exigió un alto a la supuesta persecución política emprendida por el gobierno de AMLO, luego de que Carlos Treviño acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de presionarlo para declarar contra el expresidente.

Imagen: Captura de Twitter

"¡Basta ya de utilizar la justicia para revanchas políticas! La imputación que burda e inútilmente han tratado de hacerme y que denuncia Treviño carece en absoluto de fundamento", declaró.

La FGR supuestamente intenta presionar al exdirector de Pemex para que declare contra Felipe Calderón con el fin de vincularlo a la red de sobornos del caso Odebrecht.

"Me quieren judicializar y mantener recluido en una prisión de máxima seguridad para obtener de mi persona una declaración falsa contra el expresidente Felipe Calderón... No lo voy a permitir y no lo voy a hacer", manifestó Carlos Treviño.

A su vez, el expresidente de México había criticado a la FGR por amenazar a Treviño para acusarlo en lugar de investigar a Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública (SEP), por haber ordenado el robo de salarios de servidores públicos cuando era alcaldesa de Texcoco.

"Delfina Gómez robó salario a casi 500 trabajadores para usarlos en sus campañas. Es un delito y se castiga con cárcel. En lugar de procesarla se usa a la Fiscalía para perseguir opositores. Como al exdirector de Pemex Treviño, a quien amenazan a fin de que me acuse falsamente", señaló el exmandatario.