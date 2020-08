Felipe Calderón corrige a AMLO por equivocaciones históricas en discurso

Ciudad de México.-Este viernes se generó otro nuevo episodio entre el exmandatario (2006-2012), Felipe Calderón Hinojosa, quien criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se equivocó al asegurar que Vicente Guerrero fue quien escribió los "Sentimientos de la Nación" en lugar de José María Morelos y Pavón.

Estas imprecisiones en personajes históricos llevó a que Calderón publicará un video con un comentario, en donde le realiza las correcciones al discurso que llegó en Chilpancingo, Guerrero.

Como era de esperarse, el expresidente de México y expanista no perdió la oportunidad para emitir estas observaciones a López Obrador y le deja un mensaje en su cuenta de Twitter: "No. Guerrero no fue el “Siervo de la Nación”, fue el gran José Maria Morelos. Guerrero tampoco redactó los “Sentimientos de la Nación”, fue Morelos también", agrega.