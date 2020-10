Felipe Calderón critica a Redes Progresistas y Fuerza Social "por aportaciones no identificadas"

Ciudad de México.- Luego de las críticas que ha lanzado el expresidente Felipe Calderón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle el registro como partido político de México a la organización México Libre, que encabeza junto con su esposa Margarita Zavala, la tarde de este jueves cuestionó que también Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México registraron "aportaciones no identificadas" con su organización y obtuvieron su registro.

La Sala Superior del TEPJF resolvió, por mayoría de votos, no otorgar el registro a México Libre, entre otras razones por no haber acreditado el origen de recursos de diversos aportantes, lo que impidió a la autoridad electoral comprobar el origen lícito de los recursos con que financiaron su procedimiento para poder constituirse como partido político nacional.

Por ello, Calderón publicó este mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Juzga x ti mismo: “Aportaciones no identificadas”: - RSP: $5,057,142 (22%), no hay explicación, otorgan registro. - Fuerza Social por México: $6,864,030 (25%), no hay explicación, otorgan registro. - México Libre: $1,241,687 (8%), donantes se identifican todos, niegan registro".

En tanto Margarita Zavala expresó en redes sociales: "Lamentable la resolución del @TEPJF_informa en contra del registro de @MexLibre_ es injusto, inconstitucional, incongruente. Gracias a los 3 valientes: Magistrado Indalfer Infante, Magistrado Reyes Rodríguez y la Magistrada Janine Otalora".

De acuerdo a los magistrados consideraron que el otorgamiento del registro, no sólo se encuentra condicionado a la satisfacción de los requisitos y procedimiento señalado en la ley, sino también la observancia de todos los principios constitucionales en materia electoral a que están sujetos los partidos políticos, dado que, si pretenden conformarse con esa calidad, su actuar debe ajustarse a los estándares mínimos exigidos a esas organizaciones de ciudadanos, entre ellos la certeza, pulcritud y transparencia en la rendición de cuentas.



Agregaron que las irregularidades advertidas durante la fiscalización de sus ingresos debían analizarse en función de sus circunstancias particulares, contexto, y los efectos o trascendencia en el procedimiento para la obtención del registro, a fin de evitar una afectación injustificada o desproporcionada al derecho de asociación en materia política de los ciudadanos que se afiliaron a la organización de ciudadanos, privilegiando la interpretación que le permitiera superar errores, omisiones o faltas que no incidan de manera determinante en el cumplimiento de los requisitos.



El pleno del TEPJF determinó que aun y cuando la reglamentación en materia de fiscalización señala que las aportaciones en dinero únicamente pueden ser con cheque o transferencia electrónica, la organización de ciudadanos optó por utilizar una aplicación (CLIP) cuyos comprobantes no permitieron identificar al aportante y, por lo tanto, establecer el origen lícito de un porcentaje de los recursos que la financiaron.



Concluyó que el monto de recursos recabados sistemáticamente a través de esa vía, incidió de manera significativa en los actos que celebró para cumplir con los requisitos para la obtención del registro, ya que estos ingresaron en los meses en que realizó un número importante de asambleas y obtuvo una gran cantidad de afiliaciones, lo que reflejó una actuación grave y determinante, ya que incidieron directamente en los actos que realizó para intentar cumplir con los requisitos legales para obtener su registro.

En el caso de Redes Sociales Progresistas, el TEPJF por mayoría de votos ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), emitir una nueva resolución y otorgar el registro como partido político nacional a la organización Redes Sociales Progresistas, luego de validar las asambleas estatales llevadas a cabo en Morelos, Chiapas, CDMX, Durango, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, las cuales se habían cancelado.

También revocaron la resolución en materia de fiscalización relativa a la revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos ya que la organización sí identificó quienes fueron las personas que le hicieron aportaciones en especie, cumpliendo con la documentación requerida en la normativa del INE.



Asimismo, se determinó que no se acreditó en el caso la intervención de organizaciones sindicales en la celebración de diversas asambleas celebradas por la organización, por lo que se revocó la resolución dictada por el INE.

En tanto la organización Fuerza Social por México del líder sindical Pedro Haces obtuvo su registro como partido, que el INE había rechazado su registro por intervención sindical. Haces encabeza la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).