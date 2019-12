Calderón otorgó territorio a mineras como nunca: AMLO

México.- El Presidente señalaba una nueva política de protección al Medio Ambiente cuando abordó las concesiones mineras donde acusó que de las 200 millones de hectáreas que tiene nuestro territorio, solo en el sexenio de Felipe Calderón se otorgaron 35.5 millones. Dicha extensión solo se asemeja a los 34.6 millones de hectáreas que otorgó Ernesto Zedillo.

Mientras que fue Carlos Salinas el que mayor número de concesiones otorgó con 17 mil. Presumió también que su administración no ha otorgado concesiones, sin embargo aclaró que esto no significa que la minería en México se vaya a "cancelar".

Andrés Manuel López Obrador recapituló en materia de Medio Ambiente que su gobierno optó por no permitir las semillas de maíz transgénico, "se decidió también no explotar hidrocarburos con el método de fracking, se está cuidando el manejo racional del uso del agua".

"200 millones de héctareas tiene nuestro territorio, y solo en un sexenio 35.5 millones de héctareas (Felipe Calderón). Para qué tanta superficie, llegó a ser de 90 millones 40% del territorio nacional, ¿cuándo se terminan de explorar y de explotar tanta superficie?", dijo.

No estamos cancelando las consesiones, sencillamente detener la entrega de consesiones, con lo que hay consesionado alcanza para millones de años

Dijo el Presidente en su plan por reducir las concesiones entregadas, beneficiando así también al Medio Ambiente.

Añadió que incluso un período no se pagó impuestos por extracción de minerales. Después de establecerse el pago de impuestos, se terminó condonando dicho pago.

Qué sucedía también, de que hasta 4 años no se pagaba impuestos por extracción de minerales, desde el gobierno de Salinas se canceló el pago de impuesto por extracción de minerales, y hace 4 años se estableció el pago de impuestos por extracción, y por mantener las conesiones (con Peña Nieto). Se usaba como práctica la condonación de impuestos al final

Señala que este año, muchas mineras han regresado muchas consesiones, "porque como ya no hay condonación de impuestos".

No se trata de cerrar ninguna mina, proque si son trabajadas las minas con responsabilidad, con cuidado al medio ambiente, si se les paga bien a los trabajadores mineros, si pagan los impuestos, pues es una fuente de trabajo, no se puede decir ya no va haber mminería en el país, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, es lo que se ordena