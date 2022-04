Felipe Calderón defiende a Dresser de AMLO sin saber que Taibo se disculpó en 2018

"AMLO me exige disculpa pública por citar frase de Paco Ignacio Taibo 2: 'se la metieron doblada'. Ahora resulta que la 4T puede ser vulgar, pero citarla es más vulgar. Así los monopolistas de la moral pública. El chiste se cuenta solo", escribió la politóloga.

"Eso es, ¿qué explicación? Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad, una cosa es tener diferencias, tener adversarios (...) pero así están, entonces esto no sucedía antes porque todo era pura simulación", declaró AMLO.

"Lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido", fue la disculpa de Taibo por sus declaraciones.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.