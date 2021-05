Ciudad de México.- Felipe Calderón dice que no le molesta que le digan alcohólico y reta a cualquiera a una competencia ¿Crees que podrás ganarle?

El ex presidente Felipe Calderón (sexenio 2006-2012) rechazó el "supuesto alcoholismo", un estigma que lo ha perseguido y aseguro lo siguiente: "Me da coraje. Ese es el punto", dijo y retó a cualquiera echarse una competencia de lo que quieran.

"Me acusan de otras cosas, que me dan mucho coraje también, por ejemplo esto del supuesto alcoholismo. Pues no lo soy. Por supuesto que me gusta y disfruto de un buen vino con mis amigos, me gusta cantar, me gusta la trova cubana y ahora soy más bien de Joaquín Sabina y me gustan los mariachis, etcétera. Pero definitivamente, cualquiera que nos echemos una competencia, lo que quiera", aseguró Felipe Calderón en una entrevista para Atypical TV de Carlos Alazraki en Youtube.

En el mes de febrero del 2011, el entonces diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, mostró una manta donde aludía al supuesto alcoholismo de Felipe Calderón. Ese tema fue comentado por la periodista Carmen Aristegui en MVS Noticias, lo que provocó su salida del aire, aunque después volvió.

En su libro "Calderón de cuerpo entero", (Grijalbo 2012) el periodista Julio Scherer García, preguntó sobre el tema a personajes como Carlos Castillo Peraza (1947-2000), pero éste le respondió: "sobre eso no voy a hablar". Señaló que uno de los amigos de Felipe Calderón en el PAN le confió una carta de Castillo Peraza a Calderón, fechada el 31 de octubre de 1997, donde le reprochaba su conducta pública y privada.

Afirma Felipe Calderón con Alazraki que le da "mucho coraje" que lo acusen de alcoholismo y reta a "cualquiera" a echarse "una competencia" de tragos. ¿Quién se anima? pic.twitter.com/NH5RFMM8ED — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 23, 2021

También se agregaba lo siguiente: Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita anoche, sin siquiera haber avisado y me dolió y preocupó haberme enterado, por boca de subalternos menores, que el presidente del partido salió de la oficina muy bien servido".