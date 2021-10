Felipe Calderón: el narcotráfico habría pretendido matarlo con un misil

México.- Siempre ha sido un tópico común en las conversaciones de los mexicanos la relación que guardan los titulares del Poder Ejecutivo Federal con los grupos de la delincuencia organizada. Uno de ellos, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, conocido por "declararle la guerra al narco", habría sido amenazado por este mismo.

Fue en el presente año cuando, en el foro "EF Meet Point Virtual, ‘Una charla con el expresidente Felipe Calderón’", Calderón Hinojosa reveló que no fue una, sino varias amenazas de las que fue víctima tras que asumiera la presidencia de la república en 2006.

Una de ellas, de las más serias, fue antes de que emprendiera una gira por Tampico, Tamaulipas, estado que en su momento fue controlada por el grupo criminal conocido como "los Zetas", así como por el Cártel del Golfo.

En dicha ocasión, el expresidente Felipe Calderón fue avisado, antes de tomar el viaje que lo llevaría de la Ciudad de México a Tamaulipas, de que se habían valorado los riesgos que correría al visitar la entidad.

Fue en este momento, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió una llamada de alguien que se identificó como desertor de las Fuerzas Armadas mexicanas y que trabajaba para los Zetas, quien informó que el grupo delictivo le había pedido disparar un misil para derribar el avión presidencial y, con ello, acabar con la vida del mandatario federal.

"Al principio dije, me parece bien (que se posponga la gira), pero dije, si voy empezando el Gobierno, y me están calando, a lo mejor no es cierto pero están viendo cómo reacciono, pues no voy a poder gobernar, y no voy a poder ir a ninguna parte. Y si la amenaza es cierta, tengo que superarla porque tampoco voy a poder gobernar”, narró.

El ex panista señaló que aunque al principio le pareció buena idea el posponer su visita a Tampico, luego pensó que si, al principio de su gobierno, seguía haciendo caso a las amenazas que podían no ser ciertas, después no podría viajar a ninguna otra parte de la república por eso mismo.

Ante esta reflexión, Felipe Calderón decidió viajar, aunque para ello se dispusieron una serie de medidas a fin de proteger al ex máximo mandatario mexicano antes, durante y después de su arribo a Tamaulipas.