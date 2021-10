Felipe Calderón es un mentiroso e hipócrita: AMLO tras dichos de supuestos tratos con el narco

Puebla.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló sobre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien llamó mentiroso e hipócrita, por andar hablando sobre supuestos tratos del gobierno actual con el narco.

En la conferencia Mañanera realizada este 04 de octubre desde Puebla, AMLO se lanzó contra Felipe Calderón, luego de que este afirmara que la solicitud de perdón, que envió el presidente de México a España, era una cortina de humo con el fin de ocultar los tratos con el narcotráfico.

"Calderón fue a decir a España, que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas, es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico", explicó AMLO sobre la visita de Felipe Calderón a España.

"¿Con qué autoridad moral?", se preguntó AMLO sobre los dichos de Calderón, pues actualmente, el hombre que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del panista, se encuentra detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

En otras palabras, Felipe Calderón exhibió a AMLO por supuestos tratos con el narco, lo cual no está comprobado, ni hay evidencia pública, a diferencia de que sí la hay en el caso de Genaro García Luna.

"Imaginense eso ¿Con qué autoridad moral? Sí su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes, nosotros no somos iguales, si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie", dijo AMLO a modo de respuesta a Felipe Calderón.

Posteriormente, señaló que las mentiras y la hipocresía de Felipe Calderón, eran parte de la forma de comportarse de los conservadores.

"También me pongo a pensar, que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no es una conducta solo de Calderón, porque lo más fácil es decir es Calderón, es Fox, o es Diego Fernández de Cevallos, o es cualquier otra persona, no es nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país, es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10, 20 millones, que siempre ha existido", declaró AMLO incluyendo a más políticos opositores como mentirosos e hipócritas.

"Es el pensamiento conservador, entonces no son pocos, esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante el sentido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media aspiracionistas, hay más pensamiento conservador del Valle, que en Las Lomas", explicó sobre el conservadurismo y su respaldo en la sociedad.

Posteriormente, celebró que los conservadores no fueran mayoría entre la población de México, pese a ser un número importante de personas en México, que tiene una población de 128.9 millones de personas según el censo de Inegi del 2020, no son ni una sexta parte de los mexicanos.

Leer más: ¡No al monopolio! Lilly Téllez llama a votar contra la reforma energética de AMLO

Finalmente y como lo ha hecho en otras ocasiones llamó "corruptos, racistas, clasistas" a los conservadores, entre los que enlista claramente a Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Diego Fernández de Cevallos.