Felipe Calderón lamenta que le quiten el dinero a los enfermos

El expresidente mexicano Felipe Calderón criticó en Twiiter y lamentó que se regale dinero para fines electorales y se lo quiten a los enfermos.

Felipe Calderón escribió en sus redes sociales que "el problema no es la disciplina fiscal sino la demagogia".

El día de ayer, el ex mandatario aseguró ser "muy escéptico" con el Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador al considerar que se han tomado "decisiones no muy cuerdas".

"Estoy muy escéptico, desgraciadamente he visto cosas no muy sensatas en meses, decisiones no muy cuerdas en México", afirmó Calderón en la localidad de Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, en donde participa en el Rally Maya con un Porsche rojo modelo 68.

Así mismo, compartió un mensaje de reconocimiento para German Martínez tras su renuncia a la Dirección General del IMSS.

“Mi reconocimiento a Germán Martínez por la consistencia en sus decisiones. Empero creo que el problema no es Hacienda; su papel es tener bajo control el déficit fiscal”.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, presentó su renuncia al organismo pues acusó que funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen "injerencia perniciosa" en el organismo.