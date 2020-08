Felipe Calderón niega un 'narcoestado' durante su gobierno, como AMLO acusó

CDMX .- El exPresidente Felipe Calderón Hinojosa negó de forma rotunda los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de haber encabezado un narcoestado durante su periodo presidencial, esto, en entrevista con un conocido comunicador mexicano.

Lo rechazo categóricamente. Me parece incluso algo ofensivo para México. Si hubo un Presidente que enfrentó con todo al narcotráfico y al crimen organizado fue mi Administración", reviró.

Molesto, el político nacido en el estado de Michoacán, México, ironizó: "Yo no ando saludado a la mamá de El Chapo" , en entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga.

Calderón aseguró, además, que había sido el Presidente que más criminales había extraditado a los Estados Unidos, dando a entender que su lucha contra el crimen organizado en México fue si no un éxito, por lo menos mejor el trabajo de otros mantarios en ese rubro.

Tras sostener que el Gobierno de López Obrador está enderezando una "persecución política" en su contra, Calderón Hinojosa retó al tabasqueño a que, si tiene pruebas, actúe en consecuencia y lo acuse ante la autoridad correspondiente.

Por la mañana, con el conductor Ciro Gómez Leyva, Felipe Calderón había advertido que si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretendía asustarlo con filtraciones periodísticas ilegales, le iba a "hacer los mandados".

"Los señalamientos en mi contra no me preocupan, sólo me molestan", sostuvo, "Nos van a hacer los mandados, porque estamos muchos mexicanos hasta el gorro de este Gobierno, que no quiere que hablemos del desastre económico que están haciendo con el País, que no quiere que hablemos de un Presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos".

Por la mañana, en su conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se había convencido de que en el sexenio de Calderón México se convirtió en un narcoestado, involucrando en el tema al exfuncionario Genaro García Luna, que actualmente enfrenta un proceso judicial.