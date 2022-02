Felipe Calderón pide castigo para culpables de masacre de 17 personas en Michoacán

Sin embargo, los cuerpos de las víctimas no han sido localizados hasta ahora, además de que la escena del crimen fue limpiada; las autoridades sólo hallaron una bolsa con artículos de limpieza y restos, así como casquillos percutidos.

Tras consumar la masacre, el comando armado huyó del lugar. Los reportes preliminares indicaban 10 personas muertas en la masacre, pero luego la cifra se elevó a 17, aunque estos datos no han sido confirmados por la Fiscalía de Michoacán.

Fue a través de redes sociales como comenzó a difundirse la noticia de la masacre de 17 personas durante un velorio en Michoacán, luego de que vecinos alertaron a la población de San José de Gracia a no salir de sus casas.

El panista envió sus condolencias a las familias de las víctimas, cuyos cuerpos no han sido localizados por las autoridades, y aseveró que recuperar el Estado de Derecho se ha convertido en "urgencia nacional".

Raúl Durán Periodista

