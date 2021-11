Felipe Calderón propone solución al problema de "energía limpia y barata"

CDMX.- Este miércoles 10 de noviembre el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, publicó lo que es desde su perspectiva es la mejor solución al problema de energía "limpia y barata".

Desde su cuenta verificada de Twitter el esposo de Margarita Zavala consideró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el mayor problema en la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El político de 59 años afirmó que lo mejor para el problema planteado es no aumentar el cobro a las tiendas Oxxo, pues esto supondría un incremento de precios para los consumidores. Además, propuso no cobrar "tanto" a "tienditas ni a consumidores domésticos".

"Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la @CFEmx no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo", posteó Felipe Calderón.

Junto a sus palabras el mandatario de 2006 a 2012 compartió un video de AMLO hablando de la reforma eléctrica, muy mencionada en los últimos meses por dividir opinión de opositores y aliados a la Cuarta Transformación.

En el material audiovisual López Obrador asegura que un famoso diario de circulación nacional defiende a las tiendas de la cadena por intereses en altas esferas.

Agregó que los Oxxo "pagan menos luz que las tiendas de abarrote" proporcionalmente hablando, por lo que existen condiciones desfavorables para los dueños de micro y pequeñas empresas.

"Van a un Oxxo y aunque sea de noche está todo iluminado porque pagan menos...Por eso se oponen a que haya equidad y que no existan privilegios. Además que no mientan hablando de energías limpias cuando se trata de negocios sucios", dijo AMLO en conferencia mañanera.