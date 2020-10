Felipe Calderón reclama a AMLO que se disculpe con quienes le ha puesto apodos, como El Chapo

Ciudad de México.- El exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo expresado en la conferencia mañanera, que ofreció una disculpa a Joaquín Guzmán Loera por llamarlo El Chapo, y le pidió que lo mismo haga con todos los ciudadanos de México a los que le ha puesto apodos como a él.

En su cuenta de Twitter, el expanista y uno de los fundadores de la organización México Libre, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), de negarle el registro como partido político nacional, expresó lo siguiente a lo dicho por AMLO: "¿y cuándo pedirá una disculpa los mexicanos a los que él mismo ha puesto apodos?".

Felipe Calderón no perdió la oportunidad de mostrar en redes sociales un video en donde se ve al presidente López Obrador en Palacio Nacional, y que manifiesta ante los medios de comunicación reunidos en la conferencia que no le gusta llamar a Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, por su apodo como El Chapo, quien se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos ante la sentencia de cadena perpetua.

En sus declaraciones, AMLO habló más de El Chapo y dijo "se llegó a decir que El Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán Loera, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo". Lo anterior se registró en el momento cuando comentaba lo relativo a los "delincuentes de cuello blanco" que estaban incrustados en las anteriores administraciones de gobierno, y que El Chapo era mencionado como uno de los hombres más ricos del mundo.

Yo dije en su momento que no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían, o sea, no eran tratados de esa manera, entonces nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante, incluso un distintivo del actual gobierno, añadió el mandatario.