Felipe Calderón se disculpa con AMLO y acepta tregua por coronavirus

Ciudad de México.-El exmandatario Felipe Calderón Hinojosa se disculpó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por difundir información falsa, en donde sugería que atrás de él en una fotografía de su visita a Baditaguato, Sinaloa, aparecía el hermano de El Chapo, Aureliano Guzmán Loera, Alias "El Guano".

En su cuenta de Twitter, Calderón realizaba una pregunta abierta que dice: ""¿Quién es la persona que está atrás del presidente?" y uno de sus seguidores responde que es presuntamente el hermano de El Chapo.

El expresidente de México recibió la respuesta de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador y le externa con indignación que: "#BastaDeFakeNews El señor de la foto (omitimos su nombre) es en realidad un médico de Villa Unión, Mazatlán", reiteró y adjunta la imagen de la credencial de elector del galeno sinaloense.

En un tuit realizado esta tarde de martes y ofrece una aclaración pertinente del caso y expresa: "Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho".

Asimismo, añadió: "También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)", menciona el político michoacano.

Acepta tregua en tiempos del coronavirus

Calderón no solamente se disculpó con el presidente López Obrador, sino también le realizó un ofrecimiento, que consiste en hacer una tregua ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país, y escribe este mensaje en redes sociales: "Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia".

Además menciona: "Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil".

Por la mañana, el Presidente de México hizo una invitación al expanista de hacer una tregua, y por la respuesta de Calderón finalmente aceptó.

