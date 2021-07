¡Feliz cumpleaños! Celebra Felipe Calderón a Margarita Zavala con buenos deseos

México.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa envió un mensaje de felicitación a su esposa y excandidata a la presidencia, Margarita Zavala, por el día de su cumpleaños este domingo 25 de julio.

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón dedicó unas palabras a Margarita Zavala por su cumpleaños, desean poder estar juntos muchos más años juntos, siendo el ejemplo de mujer que ha sido.

“¡Feliz cumpleaños Margarita Zavala! Que sean muchos más para que sigas dando alegría y ejemplo a quienes te rodeamos. #FelizCumpleanosMZ”, escribió Calderón junto a una fotografía de su esposa.

La felicitación de Felipe Calderón recibió contestación por cientos de internautas, destacando la respuesta de la cumpleañera.

Su esposa agradeció la publicación en Twitter, recordando que llevan muchos años festejando sus cumpleaños juntos.

Margarita Zavala, que cumple 54 años de edad, ha estado casada con Felipe Calderón desde el año 1993, y lo acompaño como Primera Dama de México durante su sexenio del 2006 al 2012.

Por su parte, Margarita Zavala agradeció a todas las personas que le dieron una muestra de cariño y de su tiempo para felicitarla durante su cumpleaños, enviando un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Muchas gracias por todas las felicitaciones que me han enviado por mi cumpleaños. Sus fotos, videos, tarjetas digitales y comentarios me han recordado las alegrías que he recibido de mi familia, de amigas y amigos, y de nuestro México que tanto nos une. ¡Gracias!” respondió Zavala a las felicitaciones.