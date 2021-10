Feminismo, ecologismo y protección de animales fueron creados por neoliberales para ocultar saqueo: AMLO

AMLO dice que no quiere ser recordado como un presidente mediocre y en redes sociales le responden

A este respecto AMLO recordó que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a México por el dinero que la embajada estadounidense le entrega a grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, así como a las asociaciones civiles encabezadas por el opositor Claudio X. González.

El mandatario abundó que gracias a esta nueva agenda "no se hablaba de corrupción" y temas como la opresión, el clasismo y el racismo quedaron fuera de los medios.

"Muy nobles todas estas causas, pero el propósito era crear o impulsar estas causas para que no reparáramos o volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y social quedara fuera del centro del debate", añadió.

Raúl Durán Periodista

