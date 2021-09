Feministas me dan mala espina: AMLO exhibe que no buscan el apoyo del pueblo ni transformar

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las feministas le dan una mala espina, pues señala que no son un movimiento que busque la transformación de la gente, ya que tampoco buscan tener apoyo popular.

En la conferencia Mañanera de este 29 de septiembre, el presidente mexicano también conocido como AMLO, exhibió que a diferencia del movimiento feminista, que tachó de violento, incluso hasta las guerrillas tienen apoyo popular.

Es decir, AMLO exhibió que las feministas no buscan la simpatía del pueblo y le da mala espina por los actos de violencia, que según él, comenzaron junto con su gobierno en diciembre del 2018.

Pues previo a ello no había exhibiciones de violencia por parte de las manifestantes feministas, a quienes también a llamado ser un grupo, al parecer, conservador, pues múltiples políticos mexicanos de esta postura, comenzaron a apoyar el feminismo, a pesar de estar contra los ideales de derecha.

"Aquí parecer que lo que se busca es no tener apoyo popular, apoyo del pueblo, porque así no van a tener simpatías, hay que ver que es lo que está detrás", declaró AMLO sobre las feministas, en especial sobre las protestas del día 28 de septiembre en la Ciudad de México.

El hombre que dirige el Gobierno Federal en México evidenció que hace años, cuando comenzó el movimiento feminista, había más mujeres apoyando, no obstante, se fueron convirtiendo en feministas conservadoras y comenzaron a perder adeptas y adeptos

Por qué AMLO pidió que se investigara a feministas de la CDMX

Andrés Manuel López Obrador opinó que las manifestaciones y la lucha por los derechos, no deben ser violentas, por ello, comentó que sí se va a investigar a las feministas que atacaron a civiles o que cargaban herramientas para causar destrozos, se debe hacer con cuidado, para que no se conviertan en mártires.

En una declaración precisa, AMLO señaló que no se deben realizar actos violentos en las protestas, y menos atacar a personas inocentes o civiles que nada tienen que ver. Estos comentarios fueron hechos ante las imágenes de violencia que efectuaron feministas encapuchadas durante las protestas de este 29 de septiembre en la Ciudad de México.

Finalmente, el presidente mexicano añadió que no se cesa el derecho a la libre manifestación en México, no obstante, el ataque a civiles y que no busque la simpatía del pueblo es suficiente para causarle una mala espina.