Fernanda Oceguera este viernes se registra como candidata única a la alcaldía de Escuinapa

Sinaloa.- Fernanda Oceguera Burques, realizará su registro como candidata a la presidencia municipal de Escuinapa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la mañana de este viernes ante el Consejo Estatal.

“Así como lo ha manifestado nuestra presidenta de partido, Claudia Tiznado el día de mañana a las 10:00 de la mañana estaré allá en el PRI estatal entregando los requisitos, que tiene que hacer cualquier aspirante para contender en este próximo proceso electoral”, informó la ex alcaldesa Fernanda Oceguera.

Dijo que se tienen las condiciones precisas para poder recuperar la alcaldía de Escuinapa, Sinaloa, ya que su partido tiene una estructura muy sólida y que trabajará unidos para obtener el triunfo en el próximo proceso electoral para mantener la gubernatura en Sinaloa con Mario Zamora.

“Estoy muy contenta con esta oportunidad y siempre lo he manifestado que estoy lista para lo que mi partido requiera de Fernanda Oceguera y con esta honrosa distinción sacaremos la casta y todo lo que hemos venido haciendo con la estructura que también tenemos del equipo de trabajo que siempre me ha acompañado”, manifestó.

Al cuestionarle sobre auditorías pendientes de su gestión respondió que mantiene no cuenta con ningún requerimiento de parte del Órgano Interno de Control o por parte de la Auditoría Superior del Estado.

“Fue en el 2019 recibí una notificación, pero fue simplemente para aclarar un tema y que fue el ex alcalde (Hugo Enrique Moreno) quien llevó estas situaciones y quien tiene que hacer lo conducente, yo hice lo propio, di la cara como me lo solicitaron y lleve las pruebas que tenía y hasta ahorita no he tenido ninguna notificación del OIC, ni de la Auditoría Superior del Estado por eso yo considero que el partido en una exhaustiva revisión de los requisitos para los candidatos encontró a Fernanda Oceguera sin ningún tipo de procesos”, especificó.

Finalizó diciendo que hasta la tarde del viernes su registro en el Comité Estatal del PRI será único, por lo que manifestó su agradecimiento de manera pública a su partido.

El registro de Fernanda Oceguera viene a cubrir el vacío que Hugo Enrique Moreno Guzmán dejó al renunciar a la candidatura del PRI, para abanderar la alcaldía de Escuinapa por Movimiento Ciudadano.