Fernández Noroña acusa a Felipe Calderón de falsificar los resultados de las elecciones de 2006

México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que este se quejara de que no ha podido obtener su certificado que acredite que ya fue vacunado contra Covid-19.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el legislador integrante de la Cámara de Diputados le reprochó, de nueva cuenta, al ex titular del Poder Ejecutivo Federal de 2006 a 2012 el haber "falsificado" su triunfo en las elecciones presidenciales.

"Qué raro #tomandanteborolas alias @FelipeCalderon, me extraña que no lo hayas calcificado como falsificaste el resultado de la elección de 2006", señaló en dicha red social al compartir la publicación donde el expresidente Calderón Hinojosa informó que no ha podido obtener su certificado de inoculación.

Extraña a Fernández Noroña que Felipe Calderón no haya "falsificado" el certificado de vacunación Covid-19/Fuente: Twitter @fernandeznorona

Leer más: Vicente Fox culpa a AMLO del encarecimiento del tomate

No han sido pocas las veces que Fernández Noroña, así como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, han acusado a Felipe Calderón de haberse "robado" la Presidencia de la República en los comicios de 2006, en la sucesión del Ejecutivo que dejaría Vicente Fox Quesada.

¿Fernández Noroña, el favorito para ser el candidato presidencial de Morena?

La semana pasada, Gerardo Fernández Noroña compartió, mediante sus redes sociales, un sondeo publicado por Nota Mex, donde lo colocan a él como el preferido para ser el candidato de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024, por encima de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Ante ello, aunque reconoció que quien sondea es libre de decidir a quiénes colocar, sugirió que en todos los sondeos y encuestas deberían incluir, mínimo, a Sheinbaum, al canciller e, incluso, al senador morenista Ricardo Monreal Ávila.

No obstante, a pesar de todos los actores políticos que, dentro del Movimiento Regeneración Nacional y partidos aliados, han levantado la mano para inscribirse en el proceso de selección interna para ocupar la candidatura de la sucesión presidencial de López Obrador de la mano de la Cuarta Transformación, diversos analistas políticos han apuntado que, sin duda alguna, la candidata de este movimiento será Claudia Sheinbaum, a la que el mandatario federal le ha mostrado especial apoyo durante los últimos meses