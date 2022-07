Fernández Noroña promete "procesar" a expresidentes corruptos si gana en 2024

México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que, en caso de ganar la Presidencia de México en las elecciones de 2024, buscaría procesar penalmente a los expresidentes de México.

En este sentido, el integrante de la bancada del PT en la Cámara Baja del Congreso de la Unión detalló que a los exmandatarios federales contra los que promovería un proceso judicial serían desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, el legislador federal petista dejó en claro que, "sin duda", actuaría en contra de los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como del panista Vicente Fox Quesada, y el exblanquiazul, Felipe Calderón Hinojosa.

“Sin duda lo procesaría, desde Salinas hasta Peña”, fue la respuesta que escribió en su cuenta de Twitter el candidato presidencial como respuesta a un tweet de una internauta.

Asegura Fernández Noroña que de llegar a la Presidencia en 2024 procesaría a expresidentes de México/Fuente: Twitter @fernandeznorona

Juicio a expresidentes fallido y las investigaciones contra exmandatarios

Cabe recordar que el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió en su momento que iría en contra de los exjefes de Estado mexicanos del llamado "período neoliberal", una vez que llegara a Palacio Nacional.

No obstante, a meses de cumplirse 4 años del inicio de su gestión, el mandatario federal no ha puesto a ninguno de los expresidentes de México tras la rejas. El intento por procesar dichos personajes fracasó en la consulta ciudadana que se llevó a cabo el año pasado, al no resultar vinculante por la carencia de participación ciudadana en la misma.

Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno federal, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido en la mira a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Lo anterior fue dado a conocer en las conferencias matutinas de Palacio Nacional, tras que el titular de la UIF, Pablo Gómez, revelara que hay una carpeta de investigación abierta en contra del exgobernador del Estado de México por transferencias millonarias de México a España, país donde actualmente reside. Después, se informó que la dependencia también está indagando a los presidentes de la república del 2000 al 2012.