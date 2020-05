Fideicomisos, en riesgo de desaparecer: Erika Sánchez

Sinaloa.- La propuesta de la desaparición de fideicomisos por decreto presidencial ha provocado las reacciones políticas de las diversas bancadas de la Cámara de Diputados.

Mientras que la oposición (PRI y PAN) critica que ello implica la eliminación de los apoyos a la ciencia y tecnología, así como los destinados a deportistas y demás; los morenistas afirman que los apoyos no desaparecerán, pues serán creados nuevos programas con reglas de operación diferentes.

Érika Sánchez, legisladora federal por Sinaloa, expresó que el Gobierno federal busca quitar el recurso generado a partir de los 44 fideicomisos existentes en Sinaloa para utilizarlos en el rescate económico ante la pandemia del COVID-19, dejando a programas y proyectos incompletos y sin poder subsistir: “Desde ahora advertimos, los cerca de 100 mil millones de pesos que hoy intentan arrebatarle a los fideicomisos y sus beneficiarios no serán suficientes para mantener los programas sociales y proyectos faraónicos de esta Administración”, advierte la legisladora priista.

Habrá dinero

Sin embargo, la legisladora federal morenista Yadira Marcos sostuvo que los apoyos a las causas no desaparecerán, pues se crearán nuevos programas para su financiamiento, de forma transparente y ordenada; contrario a lo que sucede con los fideicomisos, que no son claros: “Eso no quiere decir que no se va a orientar adonde se requiera. Las reglas van a cambiar, porque siempre se libera el recurso de los fondos y no se les da buen uso. Pero los priista nunca están contentos cuando saben que se va a fiscalizar el recurso”, dijo.

Agregó que a través de Hacienda y de otras dependencias se va a dispersar el dinero.

