"Fiesta fue sorpresa y de coperacha", dice líder morenista Armando Zertuche Zuani

Ciudad Victoria.- Al afirmar que fue de coperacha y sorpresiva, el presidente del Congreso de Tamaulipas, el morenista Armando Zertuche Zuani, intentó explicar la fiesta que por su cumpleaños se realizó ayer en el recinto legislativo.

Zertuche, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que no estaba enterado del evento que por su cumpleaños 64 organizaron sus compañeros sin su consentimiento.

Este miércoles la explanada del Legislativo fue convertida en un salón de fiestas, con mesas, sillas, comida y mariachis, para celebrarlo.

Leer más: Tras renunciar a la UIF, Santiago Nieto reaparece en evento de Samuel García en Nuevo León

En conferencia, Zertuche precisó que de haber sido informado con anterioridad del festejo no lo habría permitido, y echó la "bolita" al secretario general del Congreso, Ausencio Cervantes Guerrero, a quien "responsabilizó" del acto.

"Voy a cerrar pidiéndole al compañero que haga uso de la palabra para que informe, o bueno, nos informe, y me incluyo yo porque hasta el momento fue un evento sorpresa y desconozco los detalles, pero vamos a aprovechar aquí para que el responsable o los responsables de esta convocatoria dejen muy claro el tema de la invitación del día de ayer", señaló.

"Fue verdaderamente una sorpresa y más que estuviera compartido entre el personal de la institución", agregó.

Tras deslindarse de la celebración, pidió al secretario general dar los detalles de cómo organizó la fiesta "sorpresa" en su honor.

Al tomar la palabra, Cervantes puntualizó que se trató de una celebración sorpresa para el morenista y que comenzó a organizarla dos semanas antes de la fecha del cumpleaños.

"El diputado no sabía, si le hubiéramos avisado que íbamos a hacer un festejo seguramente me hubiera dicho que no y pues, esa fue la sorpresa", aseguró.

Aunque no revelaron el costo de la fiesta, precisó que de su bolsillo le tocó aportar 250 pesos para comprar una parte de los platillos que sirvieron, mientras que Diputados locales de todos los partidos pagaron los pasteles y los jefes de Departamento pusieron lo que hacía falta.

"En primer término, el diputado no supo nunca que iba a haber un festejo. Se planeó más o menos durante semana y media entre el personal del Congreso. Invitamos a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios a cooperar", explicó.

"Algunos decidieron cooperar comprando comida, otros decidieron cooperar comprando pastel. Hubo cuatro pasteles, esos los pagaron los diputados de su bolsa, no hubo ningún gasto del Congreso.

"Fue espontáneo, no se le pidió a ninguno de los trabajadores extraordinarios ni del sindicato ningún cinco, fue propuesta de algunos jefes de departamento. Particularmente en mi caso yo puse 250 pesos para parte de la comida que nos tocó. No se contrato servicio de banquetes", añadió.

Dijo que se contrató un mariachi y un grupo local para amenizar el cumpleaños.

"Y qué bueno que hasta nos hayan deleitado con un palomazo", expresó Zertuche.

No descartaron que el Congreso del Estado vuelva a ser utilizado para otros festejos y eventos que lo requieran.

"(Para) eventos públicos de cualquier naturaleza, y si es necesario algún festejo que no implique ningún gasto para el Congreso lo podemos hacer", externó el secretario general.

Del permiso para el uso del edificio a fin de realizar la fiesta, dijo que realizaron un trámite ante el área de Administración, del que no se enteró el presidente del Congreso.

"Pedimos autorización para ello, tengo yo el parte de la Administración del Congreso", subrayó.

Leer más: Hackean cuenta de WhatsApp de senadora de Morena, Susana Harp Iturribarría