Fifís y conservadores no entiende porque doy tanto a Guerrero: AMLO

Guerrero.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador exhibió que los conservadores y fifís no quieren que se destine tanto apoyo a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esta declaración fue realizada durante la Reunión con autoridades de La Montaña de Guerrero, desde Tlapa.

En la reunión que fue transmitida en vivo este 23 de octubre, AMLO fue insistente en que en Guerrero, casi todas las viviendas reciben al menos un apoyo de algún programa social que impulsa el Gobierno Federal.

Este logro ha sido presumido en incontables ocasiones por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en múltiples conferencias Mañaneras, así como reuniones de trabajo que tiene en distintos estados de la República Mexicana.

Casi en todos los municipios de Guerrero hay más beneficiados que viviendas, dijo AMLO de una u otra manera durante la reunión, en la que participó la gobernadora Evelyn Salgado, morenista que fue nombrada hace poco días.

En la reunión de trabajo, AMLO no mencionó argumentos como lo ha hecho incontables veces, sobre como durante los gobiernos neoliberales se decidió olvidar a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de los cuales, durante décadas fue sacado el petróleo y recursos naturales que impulsaron el desarrollo de México.

Pues ha explicado que en los últimos sexenios se enfocaron en el centro y norte del país, donde a través de diferentes acciones, comenzaron a realizar inversiones y destinar capital, relegando los apoyos a los estados del sur.

“Guerrero, Chiapas y Oaxaca, son los que más apoyos para el Bienestar reciben, de todo el país”, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a revelar que los conservadores, sus férreos opositores están en contra de los apoyos que se destinan en dicha región.

“A veces no lo comprenden los que viven en el centro, en el norte, no la gente que es muy buena, y muy solidaria, y muy fraterna, y quiere mucho a Guerrero, y quiere mucho a Oaxaca y quiere mucho a Chiapas, si no los conservadores, los fifis que son muy egoístas”, comentó AMLO sobre el desprecio de los opositores a los apoyos que entrega en el sur de México.

Tras ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a un diputado federal que afirmó que de desaparecer o no contar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la economía de México sería mejor.

“A veces dicen que es mucho lo que se está destinando a Oaxaca, a Chiapas y a Guerrero. Un diputado que llegó a decir que si desaparecían o no se tomaban en cuenta esos tres estados, la situación económica y social de México sería mejor”, comentó AMLO.

Sin duda, los programas sociales que impulsa, mantiene y mejora el presidente de México Andrés Manuel López Obrador son duramente criticados por sus opositores, quienes los han catalogado como despilfarro y clientelismo político.

