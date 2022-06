Filtración de audio, una tendencia política hacia las elecciones del 2024

Para Jesús Ibarra, la política se está llevando de una forma, no solo ruda, sino violenta en ese sentido. “Es mala noticia para todos, porque quiere decir que no hay capacidad de acuerdos, de ver más allá de la fracción y los intereses puntales de cada uno de los grupos”, comentó. Ambos especialistas coincidieron en que esta será la tendencia política rumbo al 2024.

Jesús Ibarra, doctor especialista en Estudios Políticos y de Gobierno, analizó para EL DEBATE que el último audio publicado por Alito Moreno no se puede leer como algo aislado, sino que viene en defensa de la imagen del presidente del PRI, previo al audio donde señala que a los periodistas “no hay que matarlos a balazos, sino de hambre”. “Me parece que es una reacción a otros audios, que no se queda solo en una guerra de audios, que ya por sí eso es lamentable, sino que viene en un contexto preelectoral”, señaló, al hacer referencia a la elección del 2024.

Lorena Caro Periodista

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.