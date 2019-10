Filtran audiencia de Rosario Robles, el peor día de su vida: irá a prisión

México.- La audiencia a María del Rosario Robles Berlanga donde se le impuso prisión preventiva a la funcionaria que habría ejercido en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue filtrado en redes sociales.

Se expresa en la audiencia que la prisión preventiva fue impuesta el pasado 13 de agosto del 2019, debido al riesgo que pudiera existir de que Rosario Robles escapara, a lo que ella argumentó que se encontraba en el juicio de manera voluntaria.

yo me he presentado aquí de manera voluntaria. Estaba afuera del país y regresé para atender este citatorio. Aquí he estado presente en la primera sesión y en esta segunda en la que se ha presentado mi defensa. Vivo en la misma casa desde hace 24 años. Soy casi oriunda del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, donde nació mi hija. He trabajado toda mi vida en esta Ciudad, en la administración pública y prestando servicios porque he vivido siempre de mi trabajo

Dijo Rosario Robles.

Han determinado que la acusada tiene posibilidades de abandonar al lugar debido a que no tiene un empleo actualmene que la obliguen a residir en la ciudad.

Ante esto, la ex funcionaria señaló que no tenía dinero para irse del país:

No tengo un patrimonio que me permita sustraerme de la justicia. Yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente. Soy una mujer que ha vivido siempre de su trabajo, y hoy imposible de tener acceso a recurso alguno porque mi cuenta y tarjeta están congeladas

Además se agrega que se ha encontrado un pase de abordar del 4 de agosto del 2019 con destino a Costa Rica.

En mi vida he atentado contra ninguna persona. He luchado contra la violencia, he luchado por la paz. No hay razón para pedir esa medida cautelar por parte del Ministerio Público

Se defendió así la acusada.