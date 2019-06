Filtran foto de Javier Lozano y Claudia Pavlovich juntos

México.- ¿En la polémica?, así es como podrían estar la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y ex vocero del ex candidato presidencial José Antonio Meade, Javier Lozano.

Lo anterior se debe a que el político y ex panista Javier Lozano publicó una fotografía con la gobernadora de dicha entidad, Claudia Pavlovich.

En su cuenta de Twitter el político escribió: "Me dio muchísimo gusto coincidir con Claudia Pavlovich aquí en Hermosillo, Sonora. Es una gran colega y gobernadora".

Dicha publicación provocó diversas reacciones y ataques contra los políticos, incluso publicaron memes ofensivos ya que ambos pertenecen el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Me dio muchísimo gusto coincidir con @ClaudiaPavlovic aquí en Hermosillo, Sonora. Es una gran colega y gobernadora. pic.twitter.com/HsBPO7oPfw — Javier Lozano A (@JLozanoA) June 9, 2019

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 17 de junio de 1969 y es una abogada y política mexicana miembro del PRI. Es gobernadora del Estado de Sonora al resultar electa en las elecciones de 2015,23 siendo la primera mujer Gobernadora del estado y la única gobernadora en todo el país durante este periodo.

Javier Lozano Alarcón nació en Puebla de Zaragoza, 21 de noviembre de 1962 y es un abogado y político mexicano.

El 9 de enero de 2018, Javier Lozano renunció al PAN por desacuerdos con Ricardo Anaya, exdirigente del partido y precandidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente. Lozano calificó a Anaya de «un joven dictador». El político también recriminó a Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador de Puebla y aspirante a la candidatura del PAN, por no haberle consultado cuando declinó por Anaya.

Al día siguiente, 10 de enero, Lozano fue presentado como vicecoordinador de Mensaje y uno de los voceros de campaña de José Antonio Meade.

La corbata te la cambias, pero tu jeta, no hay manera. https://t.co/jlvUhywMf7 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 4, 2019

Javier Lozano se metió en la polémica e incluso "peleo" con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña luego de que criticara el look del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter "Ah qué fea corbata", lo cual desató el enojo del diputado federal Gerardo Fernández Noroña y le respondió: "La corbata te la cambias, pero tu jeta, no hay manera".

El ex legislador panista y ex coordinador de la campaña presidencial del PRI, no le agradó la vestimenta del Mandatario federal que utilizó en la conferencia mañanera del 4 de abril.

Tras el señalamiento Noroña le escribió por la misma vía (Twitter), "la corbata te la cambias, pero tu jeta, no hay manera".