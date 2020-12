Firman Morena y 'Unidos por un Mejor País' convenio para las elecciones de 2021

CDMX.- Mediante un comunicado de prensa, este domingo 27 de diciembre el Presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo firmó un convenio con Sergio Osorio Romero, dirigente de "Unidos por un Mejor País".

El pacto pretende contar con participación política en más de 20 entidades de México de cara a las elecciones que se llevarán a cabo a mediados del próximo 2021, todo esto, como una respuesta a la reciente coalición que anunciaron las principales fuerzas opositoras, el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

La decisión de colaborar nació, según Delgado Carrillo, por similitudes entre los objetivos que tienen los dos proyectos, como la de unir a las izquierdas en busca de acabar con la corrupción y así consolidar la Cuarta Transformación (4T).

El dirigente de Morena consideró que el siguiente proceso electoral será uno de los más importantes, por ello, intentan cambiar la vida pública de México "poniendo al pueblo como prioridad y eje central de todas nuestras acciones y decisiones".

Además, agregó que tienen "el firme objetivo" de acabar con la corrupción que aqueja al país y así, lograr justicia, igualdad y bienestar para toda la ciudadanía, no solo para ciertos sectores privilegiados de la sociedad.

“En 2021, la dirigencia del partido, los legisladores y gobernantes de Morena seguiremos trabajando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Llevaremos la esperanza a cada rincón del país con austeridad y combate a la corrupción”, agregó.

Por otro lado, Osorio Romero dijo que los trabajos en conjunto con el partido que se encuentra en el poder federal hace a “Unidos por un mejor país” un ente político con vocación social, pues pretende lograr una mayoría social duradera que transforme a la nación desde las calles.

También resaltó la importante de que el partido de Andrés Manuel López Obrador mantenga mayoría en la Cámara de Diputados para que las políticas sugeridas en materia social y económica sean suficientemente apoyadas para revertir el modelo neoliberal.