¿Firmas falsas? Exhibe Ciro Murayama fraude; 25% de personas no querían la revocación de mandato

México.- Ciro Murayama aseveró que hubo fraude en la firmas recabadas para la revocación de mandato, pues afirma que el 25% de las personas que aparecen como supuestos firmantes a favor del ejercicio democrático dijeron no haber dado su apoyo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ciro Murayama exhibió que el 25% de las personas encuestadas por el Instituto Nacional Electoral, en el cual labora como consejero electoral, no estaban de acuerdo en apoyar firmando para realizar la revocación de mandato.

“Comprobamos que el intento de hacer fraude no ha desaparecido: 25% de los supuestos firmantes de la revocación de mandato dijo NO haber dado su apoyo. Alguien usó ilegalmente sus datos personales e hizo fraude. Eso lo descubrió el INE al visitarlos y preguntarles”, tuiteó Ciro Murayama sobre el supuesto fraude.

No obstante el consejero electoral Ciro Murayama no detalló que los funcionarios del INE solo visitaron a 645 personas, y que en efecto, 24.96% de los encuestados dijeron no haber dado su apoyo para la revocación de mandato.

Sin embargo, el 24.96% del que habla Ciro Murayama es en realidad 161 personas, según señala el comunicado del INE acerca de dicha actividad de verificación de las firmas de apoyo para realizar la revocación de mandato.

En realidad, el Instituto Nacional Electoral informó el pasado 24 de enero del 2022 que se había cumplido con el requisito mínimo de firmas para realizar la revocación de mandato, el cual es el 3% de la lista nominal de electores en México y la dispersión de estos en al menos 17 estados.

En otras palabras, el INE confirmó que había recibido 2 millones 758 mil firmas validadas para realizar la revocación de mandato.

Tras la confirmación de este evento, el INE dio a conocer que se utilizó una muestra para verificar la veracidad de las firmas, utilizando a 645 ciudadanos y ciudadanas, quienes fueron visitados por funcionarios.

De forma que esas 161 firmas “falsas” que exhibe Ciro Murayama en realidad no son ni el 1% del total de firma que fueron validadas por el INE.