Fiscal General de Chihuahua aspira a candidatura en 2021 

Chihuahua.- El próximo 2021 el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, aspira a contender por un puesto de elección popular.

"Yo lo he manifestado, estamos nosotros de tiempo completo dedicados a las tareas de seguridad pública y procuración de justicia. En eso está hecho nuestro compromiso con la ciudadanía, y en los mismos términos que para el resto de cualquier persona que aspire a seguir sirviendo al estado de Chihuahua, esperaremos en su momento los tiempos", declaró Peniche este jueves en una conferencia de prensa virtual.

De hecho el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche,ha sido mencionado como uno de los aspirante a buscar una candidatura por la alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Si se dan las coincidencias desde luego, se nos presenta la oportunidad, desde luego lo consideraremos, pero hoy por hoy, no nos distraemos, no estamos empeñados en alguna cosa diferente que no sea la procuración de justicia, afirmó el fiscal.