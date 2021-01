Fiscales no actúan conforme a derecho en México: Sánchez Cordero

México.- Durante la conferencia matutina de este 28 de enero, la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero declaró que en México existen fiscales en distintas entidades de la República Mexicana que no actúan conforme a derecho.

"Yo te puedo decir algo, y lo digo con toda la apertura en muchas ocasiones tenemos fiscales, sobre todo en las entidades federativas, en donde realmente no tienen una actuación, por decirlo menos, apegada a derecho" afirmó Olga Sánchez Cordero.

Esta declaración fue realizara por la secretaria de Gobernación luego de que fuera cuestionada sobre un caso en México.

Tras ello, reconoció que es un caso complejo hacer rendir cuentas a estos agentes de la justicia, pues por la autonomía que poseen, no existe un mecanismo político que los obligue apegarse a derecho.

"Lo he dicho, con esto de que hay ya una autonomía de las Fiscalías pues no rinde cuentas, no tiene controles ni siquiera carácter político de su actuación. Al único que podrían responder es al Congreso de cada entidad federativa que los nombró".

Por otra parte, recordó que fue la sociedad quien exigía la autonomía de las Fiscalías, tanto la federal como las estatales, pues con ello se liberaban de cualquier control político que pudiera ejercer el gobernador o presidente en turno sobre la impartición de justicia en México.

"La sociedad quería Fiscalías autónomas y tal parece que esta autonomía se la ha tomado como fuera del estado, entonces yo si quisiera inclusive proponer una adición a estas normas constitucionales para que los fiscales respondan a sus mandantes, y ¿quiénes son sus mandantes? Los congresos locales" reafirmó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Por otra parte, indicó que la Secretaría de Gobernación ha tenido éxito en algunos casos jurídicos, en el país, pues con la reunión de evidencia y la confrontación de versiones ante los distintos jueces, se logra una resolución conforme a derecho.

"Precisamente para que sus actuaciones estén estrictamente apegadas a la legalidad a la constitución y a derecho, en este caso hemos tenido éxito en la unidad de fortalecimiento del sistema de justicia" explicó la titular de la Secretaría de Gobernación.

Cabe señalar que en el país, los Fiscales suelen propuestos por el presidente o el gobernador, sin embargo, es el Congreso del Estado quien decide si este se queda o no.

Así que independientemente de la autonomía que pueda tener la Fiscalía en cualquiera de sus niveles, hay una relación preexistente con el ejecutivo en funciones.

Sin embargo, han ocurrido casos en el país, en que el periodo del Fiscal General sobrepasa al del ejecutivo (gobernador o gobernadora), y de ser partidos opuestos, suelen ocurrir una polémica sobre la impartición de la justicia, pues no hay un discurso unificado.

Tal fue el caso de Jorge Winckler en Veracruz, pues fue propuesto como fiscal por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y luego de que finalizara su periodo del panista, Cuitláhuac García, un político morenista, tomó el poder en el estado, mientras que Winckler permanecía como fiscal General de Veracruz.

Sin embargo, la secretaria de Gobernación afirmó que no todos los fiscales son indiferentes al derecho mexicano.

"Quiero que quede claro que no todos los fiscales son así, y actúan de esa manera, pero en algunos casos no tiene algún control de carácter ni siquiera jurisdiccional y menos aún de carácter político" aclaró Olga Sánchez Cordero.

Finalmente celebró que en las conferencias Mañaneras se pudieran denunciar irregularidades, pues exponer estos hechos permitían que los fiscales supieran que ahora se encontraban en el ojo público.

"Que bueno que estas Mañaneras sirvan para hacer denuncias sobre la actuación de algunas autoridades y que estas autoridades vean que sus casos están siendo denunciados públicamente, para que su actuación sea apegada a la legalidad".