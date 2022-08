Fiscalía de Campeche ratificó solicitud de desafuero contra 'Alito' Moreno: Layda Sansores

Campeche.- La Fiscalía Anticorrupción de Campeche ratificó la solicitud de desafuero contra Alejandro 'Alito' Moreno, dirigente del PRI, ante la Cámara de Diputados, según dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Layda Sansores informó que Loreto Verdejo Villacís, vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, entregó la carpeta de investigación contra 'Alito' Moren en San Lázaro, ratificando así la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche.

"El vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Loreto Verdejo Villacís, ratificó la solicitud de la declaración de procedencia para el desafuero de @alitomorenoc ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados", explicó Sansores.

La morenista exhibió los documentos que integran la investigación contra el priista, y adelantó que pronto se conformará la sección instructora que deberá emitir un dictamen sobre la solicitud para presentarlo ante el Pleno de la Cámara, donde será votado.

Layda Sansores informó que se ratificó la solicitud de desafuero contra 'Alito' Moreno. Foto: Twitter

Esto luego de que el pasado 16 de agosto la Fiscalía de Campeche pidió el desafuero del líder del PRI por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, con el fin de proceder penalmente en su contra.

El fiscal Renato Sales acudió a la Cámara de Diputados acompañado del vicefiscal anticorrupción y el senador Arturo Moo, y fueron recibidos por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna.

Sales rechazó que se busque quitarle el fuero a 'Alito' Moreno a raíz de los audios filtrados por Layda Sansores, pues asegura que la investigación contra el priista tiene que ver con otro tema: la "desproporción" detectada entre sus ingresos y sus bienes.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que se violó el debido proceso de su dirigente debido a que el fiscal de Campeche ofreció una rueda de prensa con Gutiérrez Luna para anunciar la petición de desafuero.

Por su parte, el líder priista reiteró que existe una supuesta persecución política en su contra emprendida por el gobierno de Morena con el fin de "intimidar" a la oposición, por lo que advirtió que no lo van a "doblar".

"De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo (...) Aquí estoy y aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México", respondió 'Alito' Moreno.