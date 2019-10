Flora Miranda asegura que es hora de eliminar la cuota liga

Culiacán, Sinaloa.-La legisladora Flora Isela Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que a un año de haber realizado el exhorto al legislativo para la eliminación de la llamada “cuota liga”, es hora de legislar en la materia para resolver el tema que afecta a los productores sinaloenses y a sus familias.

“A un año el tema aún no se ha resuelto, Sinaloa es el único estado en el que se aplican estos descuentos ilegales a los productores. Desde esta soberanía se realizó un exhorto al Ejecutivo estatal, mismo que no ha sido atendido, y en ese sentido tomo a bien que los legisladores federales se pongan la camiseta con los productores y que de una vez se acabe con la llamada cuota liga”, comentó la legisladora en referencia al pronunciamiento de la diputada federal Yadira Marcos, también morenista, en el sentido de atender este tema y eliminar este cobro obligatorio.

Flora Isela Miranda aclaró que no se trata de una guerra política o una acción dirigida al Partido Revolucionario Institucional, explicando que no se pretende imponer una prohibición a los productores que deseen seguir aportando esta cuota siempre y cuando consideren que las asociaciones que la reciben los representan apropiadamente.

“Nosotros ya tenemos preparada una iniciativa, esperamos que no se politice este tema y que sea el gobernador quién dé el paso y se eliminen estos cobros ilegales. No se trata de un tema partidista, la cuota debe ser voluntaria, el productor que desee aportar a estas organizaciones tendrá la libertad de hacerlo, lo que buscamos es que no se realicen de manera obligatoria”, explicó.

“Se ha hecho caso omiso a este asunto, por lo que creo que el legislativo tiene que tomar cartas en este asunto y legislar en la materia por el beneficio de los productores y sus familias. Ya es hora de entrarle al tema y resolverlo por la vía que sea necesaria” agregó para concluir.